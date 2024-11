Open Fiber, sperimentata in Italia la velocità di connessione in fibra fino a 100 Giga

Open Fiber e Nokia, testata per la prima volta in Italia velocità record di connessione in fibra ottica fino a 100 Giga

Open Fiber, in partnership con Nokia, è il primo operatore wholesale only in Europa e il primo operatore di telecomunicazioni in Italia a testare velocità record di connessione in fibra ottica, arrivando fino a 100 Gbps. L’azienda sta realizzando una rete in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) su scala nazionale, progettata per soddisfare le esigenze di provider di servizi, consumatori e imprese. Questa infrastruttura garantisce a tutti una rete moderna e capace di sostenere le tecnologie digitali del futuro.

Con le tecnologie PON (Passive Optical Network) di nuova generazione sviluppate da Nokia, Open Fiber potrà offrire ai suoi clienti soluzioni flessibili e scalabili, in grado di adattarsi a ogni necessità: dalla gestione di applicazioni cloud e siti web ad alto traffico, fino alla connessione di aziende che necessitano di banda ultra-larga per la trasmissione di dati.

La sperimentazione si basa sull’attuale rete in fibra a 10 Gbps di Open Fiber e dimostra come diverse tecnologie PON possano coesistere sulla stessa infrastruttura, aumentando la capacità della rete senza bisogno di ulteriori interventi strutturali. Durante i test sono state anche valutate nuove applicazioni, come soluzioni per la sanità e l’industria, che richiedono velocità elevate, latenza ridotta e una trasmissione dati affidabile per connettersi in tempo reale al cloud. Nokia si distingue come l'unico fornitore in grado di supportare tutte le tecnologie PON di prossima generazione: 10 Gbps, 25 Gbps, 50 Gbps e di dimostrare anche le future soluzioni a 100 Gbps. Questo offre ad operatori come Open Fiber la possibilità di scegliere le soluzioni più adatte, in base alle esigenze di mercato, ai tempi di implementazione e ai modelli di business.

Con oltre 14 milioni di unità immobiliari già in commercializzazione, Open Fiber è il principale operatore italiano e uno dei leader europei nel settore della fibra ottica FTTH. La sperimentazione, condotta nella sede centrale di Open Fiber a Roma, ha utilizzato la soluzione Lightspan MF di Nokia e il controller di accesso Altiplano, dimostrando come sia possibile raggiungere velocità all’avanguardia e semplificare la gestione della rete grazie all’uso di automazione avanzata, intelligenza artificiale e machine learning.

Nicola Grassi, Direttore Technology di Open Fiber, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti in questa sperimentazione, che non solo dimostrano la qualità e l’innovazione della nostra rete, ma aprono la strada a un mondo di nuove possibilità. Le velocità raggiunte e la flessibilità delle soluzioni Nokia rappresentano una base solida per sviluppare servizi innovativi in settori strategici come industria, sanità, istruzione, oltre al supporto per le reti mobili di nuova generazione 5G e 6G e all’evoluzione del cloud computing verso gli edge data center. Questo progetto è un’ulteriore testimonianza del nostro impegno nel costruire una rete pronta per le sfide future, capace di creare valore per tutta la società”.

"Osserviamo una crescita costante della domanda di connessioni internet ad alta velocità, con consumatori e aziende che cercano soluzioni sempre più rapide, sostenibili e affidabili. Questo test di successo con Open Fiber dimostra che investire nella fibra è una scelta sicura. Le tecnologie innovative di Nokia permettono agli operatori di aumentare la capacità della rete esistente, soddisfare una clientela diversificata, creare nuove fonti di ricavo e preparare le reti per le applicazioni del futuro. I nostri nodi in fibra Lightspan MF e il controller Altiplano forniscono agli operatori come Open Fiber gli strumenti necessari per evolversi in modo efficiente", ha commentato Matthieu Bourguignon, Senior Vice President e Head of Europe per Network Infrastructure Business di Nokia.