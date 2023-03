Pagamenti digitali, rinnovata la partnership tra Nexi e Banco Desio

Pagamenti digitali, Nexi e Banco Desio consolidano la collaborazione per ulteriori 5 anni

Banco Desio e della Brianza rinnova per ulteriori cinque anni l’accordo strategico con Nexi sul fronte dei pagamenti digitali. In base alla consolidata partnership, Banco di Desio e della Brianza metterà a disposizione dei propri clienti le carte di credito, di debito e prepagate di Nexi e offrirà alle imprese il servizio di Digital Corporate Banking della PayTech.

Si tratta di un accordo che consentirà a Banco Desio di essere ulteriormente supportato da Nexi nell’implementazione digitale della propria offerta commerciale che, a seguito della recente operazione di acquisizione di ulteriori 48 filiali, in particolare in Liguria, Sardegna, Toscana, Emilia Romagna, si rivolgerà ad un numero di clienti sempre maggiore distribuiti su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di 280 filiali.

Insieme le due aziende continueranno a condividere il percorso per lo sviluppo e la commercializzazione delle migliori soluzioni di pagamento integrate disponibili sul mercato, garantite dalla piattaforma tecnologica della PayTech leader in Europa: un percorso comune iniziato da molti anni e grazie al quale, ad oggi, si contano circa 124.000 carte di credito, 100.000 di debito e 25.000 prepagate a marchio Nexi emesse da Banco Desio.

“La partnership con Banco Desio e della Brianza, che oggi si consolida per ulteriori 5 anni, risponde alla nostra strategia che coniuga scala internazionale e presenza locale" afferma Marco Ferrero, Chief Regional Officer Italy di Nexi. "Siamo determinati nel continuare a mettere a disposizione delle realtà dei territori in cui operiamo, la nostra capacità di investimento, le nostre tecnologie e le nostre competenze best in class in Europa. La partnership con Banco Desio, di cui ormai siamo partner storico, va esattamente in questa direzione”.

“Siamo molto felici di continuare il rapporto con un partner come Nexi" commenta Alessandro Decio Amministratore Delegato di Banco Desio. "Il nostro modello di Banca di prossimità ci chiede di essere sempre più vicini ai nostri clienti nell’offrire soluzioni innovative e semplici. La partnership con Nexi è un contributo importante nel nostro percorso di banca di relazione attenta all’evoluzione nel mondo dei pagamenti”.