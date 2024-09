Pasta Rummo partner delle Nitto ATP Finals: gli incontri si svolgeranno a Torino dal 10 ottobre al 17 novembre 2024

Pasta Rummo annuncia la partnership con le Nitto ATP Finals che si svolgeranno a Torino dal 10 ottobre al 17 novembre 2024. L’importante evento sportivo, chiude la stagione dell'ATP Tour, e vedrà come protagonisti i migliori 8 tennisti concorrenti al mondo del singolare e del doppio maschile in una sfida tra campioni. Un evento che ha fatto il giro del mondo sin dalla sua inaugurazione a Tokyo nel 1970, e che si svolgerà dal 2021 al 2025 all'Inalpi Arena di Torino, il più grande impianto sportivo indoor d'Italia. Rummo sarà ancora una volta presente sul campo e fuori dal campo come partner ufficiale.

La presenza di Rummo nel mondo del tennis non è infatti nuova; questa importante partnership segue la scia della recente partecipazione agli INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA di Roma, che si sono svolti con grande successo dal 6 al 19 maggio al Foro Italico. Qualità del gioco e livello di competizione promettono di essere stratosferici, e ancora una volta l'Italia ne sarà protagonista, attirando così l’attenzione di milioni di appassionati.

“La ricerca dell’eccellenza e il miglioramento continuo sono alla base della filosofia di produzione della nostra pasta, al pari di quei concorrenti di questo prestigioso torneo per cui nutriamo grande rispetto”, afferma Cosimo Rummo. Sempre più riconosciuta in tutto il mondo per la sua straordinaria capacità di rimanere al dente e di attrarre il sugo, Pasta Rummo verrà servita durante l’intero torneo ai concorrenti nell’esclusiva players lounge e agli ospiti nell’area hospitality.

Rummo sente profonda affinità con l'intenso spirito di competizione e l'alto livello di performance espresso ogni anno in questo torneo, provando molta stima verso gli atleti che affrontano con impegno e dedizione la pressione degli allenamenti e delle partite per perseguire la propria perfezione e i propri obiettivi. Lo sport non ammette scorciatoie, insegna ad essere resiliente e ad essere sempre motivato per raggiungere risultati migliori. E ancora una volta Rummo sceglie lo sport e i suoi valori.

Una delle paste più performanti non poteva che diventare il nutrimento adatto ai migliori tennisti del mondo. Per l’occasione Pasta Rummo ha pensato ad un packaging speciale in limited edition, che verrà omaggiato unicamente durante le Nitto ATP Finals.