Pfizer, insieme ad AIL per i diritti dei pazienti: attivato "Pronto AIL Roma"

Pfizer e AIL: arriva il "Pronto AIL Roma", dedicato ai pazienti ematologici e ai loro familiari

Da pochi giorni, Pfizer ha attivato in collaborazione con AIL ROMA "Vanessa Verdecchi" ODV il "Pronto AIL Roma", un servizio informativo dedicato ai pazienti ematologici e ai loro familiari. Il progetto nasce con l'obiettivo di fornire supporto e informazioni chiare sui diritti assistenziali, lavorativi e previdenziali, nonché sui servizi offerti dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma (AIL).

“Nonostante l'impegno del volontariato nel fare informazione sulle tutele giuridiche esistenti, molti lavoratori affetti da malattie oncologiche (sia acute che croniche) e i loro caregiver non sono sufficientemente informati sulle norme che li tutelano”, ha dichiarato la Presidente di AIL Roma Maria Luisa Viganò. “Queste tutele, spesso largamente inadeguate per conciliare cure e lavoro, rimangono frequentemente inapplicate, causando danni economici significativi sia per le famiglie coinvolte che per il sistema produttivo e di welfare”.

"Pronto AIL Roma" è stato creato per colmare questa lacuna informativa, offrendo un servizio personalizzato che aiuti i pazienti ematologici e i loro familiari a orientarsi tra i complessi percorsi burocratici. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00, tramite un numero dedicato. Il servizio intende garantire che ogni paziente e caregiver possa avere accesso alle informazioni necessarie per ottenere un supporto adeguato alle loro esigenze specifiche. La partnership tra AIL Roma e Pfizer Italia sottolinea l'importanza di collaborare per migliorare la qualità della vita dei pazienti ematologici e dei loro cari, offrendo loro il sostegno di cui hanno bisogno.

“Siamo molto contenti di aver realizzato questo servizio”, ha concluso la presidente di AIL Roma. “Quando il Paziente chiama, l’operatore di Pronto AIL Roma fornisce le informazioni in tempo reale. Se richiesto, l’operatore trasmetterà via mail al Paziente una scheda di sintesi delle informazioni fornite. Un servizio semplice ed essenziale ma che siamo certi sarà molto apprezzato”.