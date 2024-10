Pfizer: rinnovata la partnership con la Cooperativa Vite Vere Down Dadi al Congresso SIFO 2024

Pfizer conferma la partnership con la Cooperativa Vite Vere Down Dadi al Congresso SIFO 2024 per promuovere l'inclusione

Torna anche quest’anno il Congresso della Società Italiana di Farmacologia Ospedaliera (SIFO), che si svolgerà dal 17 al 20 ottobre e si concentrerà su tematiche innovative riguardanti il futuro della farmacia e del sistema sanitario. In questo contesto, si rinnova la partnership tra Pfizer Italia e la Cooperativa Vite Vere Down Dadi, un’iniziativa di grande valore che mira a promuovere l'inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità.

La Cooperativa Vite Vere Down Dadi, organizzazione non profit dedicata al sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie, conferma la sua partecipazione al Congresso SIFO grazie al rinnovato accordo con Italsky, società specializzata nell’allestimento di fiere e congressi, e Pfizer, una delle principali aziende farmaceutiche impegnate nella promozione della Diversity, Equity & Inclusion. Anche quest’anno, il personale della cooperativa sarà coinvolto nello staff organizzativo del congresso, con un ruolo attivo presso lo stand di Pfizer.

Questo progetto si inserisce perfettamente nell’impegno di lungo termine di Pfizer per la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo, non solo al suo interno, ma anche attraverso la collaborazione con fornitori e partner esterni. La multinazionale, infatti, considera l’inclusione delle persone con disabilità come un valore fondamentale per arricchire e trasformare la cultura aziendale.

Enrico Bovi, a capo della Customer Engagement Platform di Pfizer Italia e responsabile per i temi di Diversità, Equità e Inclusione, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: “Pfizer si impegna a riflettere la diversità della società in tutte le sue attività, sia interne che esterne, promuovendo l’inclusività nella sua accezione più ampia. Anche quest'anno torniamo alla SIFO con l’obiettivo di riaffermare il nostro approccio e ispirare altri a non limitare opportunità dove non esistono reali barriere”.

Tra le persone coinvolte nel progetto c’è Sara, che ha partecipato all’edizione precedente del Congresso e tornerà anche quest’anno per svolgere le sue mansioni con il team. “Ho svolto il lavoro di hostess, servendo caffè ai visitatori che chiedevano informazioni. Mi sono impegnata per accogliere al meglio, con un sorriso e tanta gentilezza tutte le persone”, ha raccontato Sara. “Mi sono trovata molto bene con i colleghi che mi hanno accolta sempre con il sorriso. Sono contenta di aver imparato un nuovo lavoro e di aver conosciuto tante nuove persone”. Per Sara, questa è stata un’opportunità preziosa per sviluppare nuove competenze e ampliare la sua rete di conoscenze, dimostrando quanto sia possibile creare un ambiente lavorativo positivo e inclusivo anche in contesti altamente professionali come quello del Congresso SIFO.

Jehona Sehu, responsabile del progetto di Autonomia della Cooperativa Vite Vere Down Dadi, ha espresso il suo entusiasmo per il rinnovato coinvolgimento al congresso: “Siamo profondamente orgogliosi della rinnovata partecipazione delle persone con disabilità di Vite Vere a questo progetto. Per noi, l’inclusione è una condizione di primaria importanza per costruire ambienti di lavoro dove la professionalità possa esprimersi senza barriere. Le persone che seguono il percorso di autonomia all’interno della nostra cooperativa portano competenze uniche, capaci di arricchire e trasformare la cultura aziendale. Ringraziamo Pfizer per aver reso possibile questa iniziativa, che siamo certi potrà servire da esempio e da ispirazione per tutte le aziende che desiderano adottare pratiche inclusive”.

Il Congresso SIFO 2024, il cui tema è “Next Generation Pharmacy: Missione, Visione e Valore”, si conferma come un appuntamento chiave per i professionisti del settore sanitario. Ogni anno, il congresso accoglie migliaia di operatori sanitari, tra cui farmacologi, farmacisti ospedalieri, manager del sistema sanitario, aziende farmaceutiche e di medical devices, offrendo una piattaforma per discutere delle più recenti innovazioni e degli sviluppi nel campo della salute pubblica.

Adriano Cristinziano, presidente del Comitato Organizzativo del congresso, ha spiegato: “Quest'anno parleremo di una farmacia proiettata nel futuro. Il congresso tratterà di sostenibilità, anche ambientale, ma anche dei nuovi sviluppi che possono riguardare il DM 70, il PNRR e in generale il sistema sanitario nazionale. Parleremo molto del futuro con temi quali la robotizzazione, l’automazione e l’intelligenza artificiale”.

Parte integrante di questo impegno è il Progetto Girasole di Pfizer, una delle iniziative chiave per garantire che le persone con diverse abilità, siano esse fisiche o cognitive, possano avere pari opportunità nel contesto lavorativo e sociale. L’obiettivo di Pfizer è chiaro: un ambiente di lavoro accessibile e inclusivo, dove ogni individuo possa esprimere il proprio potenziale senza barriere. Questo fa parte di una strategia globale dell'azienda, che punta sia all'inclusione (Parity Opportunity) che alla sostenibilità ambientale (NetZero).

L’importanza di cambiare l’atteggiamento culturale verso la disabilità è stata sottolineata anche dal Presidente del Congresso, Ugo Trama, che ha affermato: “Modificare l'atteggiamento culturale sulla disabilità vuol dire prendere coscienza di cosa essa significhi, attivando processi empatici, di rispetto, solidarietà e inclusione positiva. In un contesto sociale che evolve rapidamente, dove l’attenzione all’altro è sempre più distratta e superficiale, la S.I.F.O. pone attenzione a tutte le disabilità”.