Philip Morris Manufacturing &Technology Bologna vince il Microsoft Intelligent Manufacturing Award 2025

PMMTB premiata con il Microsoft Intelligent Manufacturing Award 2025 per l’innovazione digitale nella manifattura

Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna (PMMTB) si è aggiudicata il Microsoft Intelligent Manufacturing Award 2025 grazie a un modello produttivo avanzato, capace di coniugare competitività globale ed efficienza attraverso la transizione digitale. Il riconoscimento, assegnato da Microsoft in collaborazione con la società di consulenza manageriale Roland Berger, premia il progetto Manufacturing of the Future come esempio di innovazione nei processi industriali, rafforzando il ruolo di PMMTB come centro di eccellenza a livello internazionale nel settore manifatturiero.

Lo stabilimento di Crespellano, situato in provincia di Bologna, ottimizza ogni fase della produzione, dalla pianificazione e controllo fino alla manutenzione e gestione della qualità, assicurando un utilizzo più efficiente delle risorse e una maggiore competitività sui mercati globali. Si tratta del primo impianto del suo genere al mondo, punto di riferimento per la definizione dei processi produttivi dei prodotti innovativi a tabacco riscaldato. Inoltre, le metodologie sviluppate in questa struttura vengono adottate per la trasformazione industriale di 38 consociate estere di Philip Morris International, contribuendo a diffondere l’innovazione del settore manifatturiero italiano su scala internazionale.

L’ambizioso progetto Manufacturing of the Future e la realizzazione dello stabilimento di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna sono il risultato di investimenti che superano 1,5 miliardi di euro. Questo ingente supporto economico ha reso possibile l’integrazione tra manifattura, digitalizzazione, automazione e competenze specializzate, trasformando l’impianto in un ecosistema industriale d’eccellenza. Con oltre 2000 dipendenti, PMMTB si distingue non solo per la produzione, ma anche per la capacità di trasferire conoscenze e rappresentare un modello di riferimento per le altre sedi produttive di Philip Morris International.

“Il nostro successo si basa sulla professionalità e sulle competenze sviluppate all'interno della nostra organizzazione. Questo riconoscimento è indubbiamente merito delle nostre persone, ma è anche il risultato di una visione audace. Il nostro costante impegno nell’adozione di soluzioni innovative ha reso possibile la creazione di un ecosistema produttivo votato all'accrescimento dell’efficienza e ci posiziona all’avanguardia nella costruzione di un futuro senza fumo”, ha dichiarato Matteo Zompa, Direttore di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna.

Edith Wittmann, Enterprise Commercial Lead di Microsoft Germania, ha sottolineato il valore dell’intelligenza artificiale nel settore industriale: “L'intelligenza artificiale è la tecnologia cruciale del nostro tempo. Permette soluzioni completamente nuove per il settore manifatturiero che ne determinano il futuro. Il Microsoft Intelligent Manufacturing Award premia le migliori idee in questo senso. I vincitori di quest'anno dimostrano come l'uso dell'IA porti a una maggiore efficienza, a una migliore qualità, a nuovi prodotti e a una maggiore sostenibilità. Il MIMA riconosce questi risultati e promuove così il progresso dell'intero settore”.

Il premio rappresenta un'ulteriore conferma del percorso di eccellenza intrapreso da PMMTB, testimoniando l’impegno dell’azienda nell’innovazione industriale e nell’adozione di tecnologie digitali avanzate per contribuire alla realizzazione di un futuro senza fumo.