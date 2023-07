PINKO cresce in Asia: partnership con Zalora e Lazada e nuove aperture

Asia, PINKO: partnership con Zalora e Lazada e nuove aperture in Indonesia, Vietnam e Cina

Cresce la presenza di PINKO nella regione Asia-Pacifico (APAC): l’azienda di Fidenza ha definito due partnership con alcune tra le principali piattaforme di vendita online di prodotti di abbigliamento della regione, Zalora e Lazada, oltre ad avere in programma l’apertura di numerosi punti vendita in diversi paesi dell’area. La partnership con Zalora, che permette a PINKO di sbarcare sulla piattaforma online di proprietà di Global Fashion Group e attiva nel Sudest asiatico, ne conferma l’impegno verso una strategia digital-focused, che risponde appieno e al meglio alle esigenze dei consumatori di oggi.

Per PINKO questo accordo rappresenta una pietra miliare nella definizione della propria presenza nel settore e-commerce nella regione APAC. In aggiunta, la presenza di PINKO su Zalora consentirà ai suoi numerosi clienti un’esperienza di shopping divertente, dinamica e facile, favorendo l’accesso a tutte le ultime collezioni del marchio. PINKO ha inoltre stretto una partnership con Lazada Prestige, di proprietà della società di Singapore Gruppo Lazada, principale operatore di e-commerce in diversi Paesi del Sudest asiatico. Questa partnership consentirà a PINKO di raggiungere un pubblico più ampio e diversificato, offrendo scelte di moda di alto livello ai consumatori di tutta la regione.

Inoltre PINKO aprirà otto negozi in Indonesia nei prossimi cinque anni, in collaborazione con Trans Fashion, azienda proprietaria di oltre 100 boutique di brand di alta moda nelle principali città dell’Indonesia. Un investimento che fa parte di una più ampia strategia di espansione nella regione, che comprende anche un’apertura in Vietnam in collaborazione con Maison, che nel Paese è riferimento dello shopping di abbigliamento di lusso da oltre vent’anni. Infine, sarà inaugurato a breve anche un nuovo negozio a Macao, presso il mall di lusso The Venetian, dando seguito alla strategia di espansione nella Grande Cina.