Pirelli, al 2025 punta alla riduzione delle emissioni al -42%

Pirelli: Science Based Targets initiative (SBTi) valida i nuovi obiettivi sulla riduzione delle emissioni di gas serra

Science Based Targets initiative (SBTi) ha validato l’upgrade degli obiettivi sulla riduzione delle emissioni di gas serra di Pirelli, che a fine 2021 ha raggiunto, con ben 4 anni di anticipo, i precedenti target validati da SBTi per gli Scopi 1 e 2.

I nuovi obiettivi, proposti da Pirelli e approvati da SBTi, prevedono azioni coerenti con il mantenimento del riscaldamento climatico “entro gli 1,5°C”, rispetto allo scenario precedente che prevedeva di rimanere “ben al di sotto dei 2°C”.

In particolare, SBTi - che definisce e promuove best practice, basate su elementi scientifici, per la riduzione delle emissioni - ha validato gli obiettivi Pirelli di riduzione del 42% le emissioni assolute di gas serra (Scopi 1 e 2) entro il 2025 rispetto al 2015 e di diminuzione del 9% quelle da materie prime acquistate entro il 2025 rispetto al 2018 (Scopo 3).

Marco Tronchetti Provera, Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di Pirelli, ha commentato: “La validazione di target ancora più ambiziosi sulla riduzione dei gas serra da parte di Science Based Targets initiative è un autorevole riconoscimento del nostro impegno nella lotta al ‘climate change’ che ci vede quotidianamente impegnati attraverso la nostra Ricerca e Sviluppo per soluzioni sempre più efficienti lungo l’intera catena del valore”.