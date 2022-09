Pirelli, ottenuto Top Score nelle aree ESG da S&P Global

Pirelli, cresciuto punteggio nell'analisi di sostenibilità di S&P Global: raggiunto "Top Score" in diverse aree di gestione ESG

Pirelli migliora il proprio punteggio nell'analisi di sostenibilità di S&P Global, raggiungendo score massimo in diverse aree di gestione ESG. L'impegno del Gruppo verso gli obiettivi di sostenibilità ambientale viene certificato e testimoniato da S&P Global, uno dei principali fornitori al mondo di rating e analisi d'impresa. Tra le aree che hanno raggiunto il punteggio più alto in fase di valutazione anche quelle che riguardano la gestione delle risorse naturali, la riduzione delle emissioni e la rendicontazione ambietale.

Lo score di sostenibilità di Pirelli è cresciuto ancora nell’ambito del Corporate Sustainability Assessment di S&P Global, guadagnando otto punti in più rispetto allo scorso anno. Il Gruppo è arrivato ad 85 punti complessivi, attraverso l'introduzione di iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile d'impresa.

Il punteggio massimo è stato raggiunto nell'area governance e nel diligence in ambito diritti umani, insieme alle aree che comprendono la gestione delle risorse naturali e la riduzione delle emissioni di CO2. Inoltre, Pirelli è riuscito ad aumentare il proprio score per l'innovazione e la cyber security, oltre che per la completezza e la trasparenza della rendicontazione sociale e ambientale.

S&P Global renderà disponibile i risultati comprensivi dell’analisi di tutte le 13.000 società valutate nell’ambito del Corporate Sustainability Assessment 2022 a partire dal 21 ottobre 2022, insieme al punteggio medio di ogni settore. Allo stesso modo, l’aggiornamento della composizione degli indici Dow Jones Sustainability World e Europe verrà comunicato da S&P Global in data 9 dicembre 2022.