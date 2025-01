Polonia, Axpo e Brembo siglano un cPPA decennale per la fornitura di energia sostenibile

Axpo e Brembo: al via una partnership decennale per l'energia sostenibile in Polonia

Axpo Polska, filiale del gruppo energetico svizzero Axpo, e Brembo, leader globale nella produzione di sistemi frenanti, hanno siglato un accordo decennale per la fornitura di energia elettrica verde agli stabilimenti di Brembo in Polonia. Grazie a questo Corporate Power Purchase Agreement (cPPA), Axpo fornirà un totale di 1 TWh di energia sostenibile, accompagnata da Garanzie di Origine che certificano l’uso esclusivo di fonti rinnovabili.

La collaborazione riflette l'impegno di entrambe le aziende verso la sostenibilità e l’innovazione. Mateusz Marczewski, Head of Origination e membro del Consiglio di Amministrazione di Axpo Polska, ha dichiarato: “La nostra lunga esperienza con i produttori di energia rinnovabile ci consente di fornire a Brembo soluzioni energetiche sostenibili per un decennio. Siamo orgogliosi di soddisfare le esigenze di un'azienda leader come Brembo: questo è solo l'inizio di una collaborazione promettente in Polonia”.

Axpo Polska, già leader di mercato nella gestione di energia da fonti rinnovabili, consolida così la sua posizione di riferimento. Attualmente, una turbina eolica su quattro e quasi un pannello solare su dieci in Polonia producono energia gestita dall’azienda. Grazie ai numerosi PPA e cPPA firmati, lo scorso anno Axpo ha contribuito alla generazione di oltre il 25% dell'energia eolica totale prodotta nel Paese e quasi l’8% di quella solare.

Alla scadenza degli attuali contratti, Axpo Polska avrà ancora più di 18 TWh di energia rinnovabile contrattualizzata, dimostrando il suo impegno nel guidare la transizione energetica e nel supportare partner industriali come Brembo nella riduzione del loro impatto ambientale.