Portobello, chiuso il 2021 con ricavi pari a 88,4 milioni di euro

Portobello, il 2021 registra +38% di ricavi rispetto al 2020 con +105% per la divisione retail

Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società”), società proprietaria della omonima catena retail di prodotti di qualità a prezzi accessibili e attiva attraverso l’attività di barter nel settore media advertising, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica i dati preliminari per l’esercizio 2021 non sottoposti a revisione contabile. Portobello continua la fase di forte crescita registrando un valore della produzione consolidato di 88,4 milioni di Euro (+38% rispetto a 64,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2020).

Nel 2021 il settore Media in particolare ha visto crescere il fatturato del 27% arrivando a 54,5 milioni di Euro (43,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2020) mentre il B2C (Retail) è cresciuto del 105% fino a 11,5 milioni di Euro (5,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2020); il segmento B2B è cresciuto anch’esso del 38% arrivando a 19,5 milioni di Euro (14,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2020).

Portobello, il motore di questa importante crescita

L’importante crescita del fatturato retail, in particolare, è frutto sia di un aumento del fatturato dei punti vendita storici che dell’ampliamento della rete di negozi che hanno raggiunto a fine 2021 una GLA (Gross Leasable Area) pari a 12.204 mq. In particolare si nota come, nonostante la pandemia abbia creato restrizioni e disfunzioni per molti retailer, il modello di business della Società si è dimostrato sano, vincente e scalabile in qualsiasi situazione.

Roberto Panfili, Co-founder e COO di Portobello S.p.A., ha dichiarato: “Gli ottimi risultati economico-finanziari raggiunti nel 2021, corroborati da un aumento del valore del titolo del 180%, confermano ancora una volta un trend positivo di crescita in virtù del modello di business solido e delle strategie di medio-lungo periodo implementate che hanno portato la divisione retail a crescere del 105%”.