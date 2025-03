Poste Italiane raggiunge il record di 308 milioni di pacchi consegnati nel 2024

Poste Italiane supera i 300 milioni di pacchi nel 2024: crescita record e logistica sempre più green

Poste Italiane ha raggiunto un traguardo storico nel 2024, superando la soglia dei 300 milioni di pacchi consegnati. Con un totale di 308 milioni di spedizioni, l’azienda guidata da Matteo Del Fante ha registrato una crescita del 20,4% rispetto al 2023, consolidando la sua posizione di leader nel settore della logistica e delle consegne in Italia.

Uno dei fattori determinanti di questo successo è stato il contributo dei portalettere 2.0, protagonisti di un aumento del 34,8% nelle consegne rispetto all’anno precedente. I portalettere hanno gestito ben 121 milioni di pacchi, pari al 39% del totale, come sottolineato dallo stesso amministratore delegato Del Fante durante la sua intervista al TG Poste.

“Se dovessi identificare le aree che hanno dato un supporto significativo, direi sicuramente la crescita del mercato dei pacchi, che ha superato il 20%. Questo prodotto sta diventando sempre più importante per la nostra azienda. Siamo il primo operatore nel B2C in Italia e abbiamo guadagnato quote di mercato significative nel 2024. Tutti i nostri colleghi, specialmente i portalettere, hanno dato un grande contributo: oggi il 39% dei pacchi viene consegnato direttamente da nostri dipendenti di Poste, Comunicazione e Logistica (PCL)", ha dichiarato Del Fante.

I numeri record del 2024 confermano la traiettoria di crescita prevista dal piano strategico “The Connecting Platform”, che punta a raggiungere entro il 2028 l’obiettivo di 370 milioni di pacchi consegnati, di cui i due terzi gestiti internamente grazie all’implementazione della nuova rete corriere a gestione diretta. Il potenziamento della logistica si accompagna a un’attenzione crescente alla sostenibilità. Poste Italiane ha completato il rinnovamento della propria flotta di recapito, introducendo 28.400 veicoli a basse emissioni, di cui oltre 6.000 Full Green e circa 8.800 ibridi. Un’innovazione che consente di ridurre l’impatto ambientale e di rendere le consegne sempre più efficienti e sostenibili.

Oltre al ruolo centrale nella logistica dell’e-commerce, i portalettere si confermano sempre più protagonisti anche nei servizi digitali. Con l’introduzione di SoftPOS Postepay, un sistema che permette di accettare pagamenti con carta direttamente tramite smartphone, il portalettere diventa un punto di riferimento per i clienti, offrendo la possibilità di pagare bollettini o ricaricare Postepay direttamente alla consegna.