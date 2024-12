Poste Italiane: dall’Umbria record di pacchi consegnati con il portalettere Luca

Poste Italiane: oltre 219 milioni di pacchi consegnati nel 2024, il racconto di Luca e del suo servizio ad Orvieto

Poste Italiane ha raggiunto un nuovo traguardo nei primi nove mesi del 2024, con oltre 219 milioni di pacchi consegnati su tutto il territorio nazionale. Questo record straordinario passa anche attraverso i piccoli comuni italiani, come Orvieto, in provincia di Terni, dove i portalettere come Luca portano avanti con dedizione il servizio di recapito, tra le bellezze storiche e culturali di questa città umbra. È proprio tra le strade di Orvieto che il portalettere Luca, collaboratore di Poste Italiane dal 1998, svolge il suo lavoro con passione e familiarità.

“Lavoro nel centro storico di Orvieto dal 2004”, racconta Luca. “Conosco quasi tutti, essendo originario di qui. Anche i miei genitori avevano un’attività commerciale nel centro. È bello poter essere un punto di riferimento per la comunità”.

La giornata tipo di Luca inizia alle 8:45, con l’organizzazione della corrispondenza e dei pacchi presso l’ufficio postale. Negli ultimi anni, il lavoro è cambiato: “Le lettere sono diminuite, ma il numero di pacchi è aumentato. Ora il recapito comprende entrambi”, spiega Luca, mentre si prepara per il suo giro quotidiano. Durante il percorso, le tappe diventano momenti di incontro e scambio con i residenti. “Porto la posta da molti anni a persone che ormai conosco bene. Ogni consegna è anche un’occasione per scambiare due chiacchiere, creare legami”. Luca ci conduce attraverso le vie di Orvieto, tra cui Via dei Magoni, conosciuta anche come “Via degli Artigiani”, e Piazza della Repubblica, dove il Palazzo del Comune e la Chiesa di Sant’Andrea raccontano secoli di storia.

Poste Italiane non è solo un servizio di recapito, ma un tassello fondamentale nella vita quotidiana di piccoli centri come Orvieto. Attraverso i suoi portalettere, l’azienda riesce a combinare tradizione e modernità, offrendo non solo la consegna di pacchi e corrispondenza, ma anche un senso di continuità e appartenenza nelle comunità che serve. Con oltre 219 milioni di pacchi consegnati quest’anno, Poste Italiane dimostra di essere non solo un leader nella logistica, ma anche un esempio di resilienza e innovazione, capace di raccontare storie di vita quotidiana come quella di Luca e della sua Orvieto.