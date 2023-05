Poule Serie A TIM, successo per la Roma e premiazione al Tre Fontane

Roma, successo sull'Inter, poi festa e premiazione al Tre Fontane. Parma retrocesso in B

La nona giornata della Poule Scudetto di Serie A TIM si è aperta con Roma-Inter, ultima partita casalinga delle giallorosse di Spugna che insieme ai propri tifosi hanno festeggiato ancora una volta lo scudetto. Ma oggi è stato anche il giorno della premiazione delle campionesse d'Italia, che hanno ricevuto il trofeo dal presidente della Divisione calcio Femminile Ludovica Mantovani e dall'amministratore delegato di TIM Pietro Labriola.

La gara si è chiusa con il 2-1 in rimonta delle giallorosse con le reti di Chawinga per le ospiti e del capitano Bartoli e di Roman Haug per la Roma. Non sono mai mancate occasioni da entrambe le parti, tuttavia il primo tempo si è chiuso in parità e sullo 0-0: le padrone di casa hanno provato a rendersi pericolose con la velocità di Haavi e Serturini, mentre l'Inter quando è riuscita a uscire dalla sua metà campo l'ha fatto con le solite Polli e Chawinga. E proprio quest'ultima al 63' ha sbloccato il match, servita in verticale e in velocità da Karchouni, battendo Ceasar. Una disattenzione difensiva è costata cara alla Roma che però ha reagito subito con un tiro di Greggi che ha impegnato Durante. Ma due minuti più tardi è arrivato l'1-1 giallorosso che porta la firma di Elisa Bartoli. La verticalizzazione Glionna-Haavi ha creato non poco scompiglio sulla corsia di sinistra, il pallone è poi arrivato a Giacinti che ci ha provato col mancino ma ha trovato la risposta di Durante. Sulla ribattuta però ci è arrivata Bartoli prima di tutte e ha firmato il gol del momentaneo pari. L'Inter non ha accusato il colpo e ha fatto tremare la Roma con Karchouni che ha chiamato in causa Ceasar (mano aperta e pallone oltre il fondo).