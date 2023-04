Presentato il Rapporto CENSIS-UGL: “Il lavoro è troppo o troppo poco?”

È stato presentato, in occasione del Primo Maggio, presso la sede del CENSIS a Roma, il Rapporto CENSIS-UGL “Il lavoro è troppo o troppo poco?

Restituire valore e dignità al lavoro per superare contraddizioni e paradossi”. Lo studio evidenzia come il mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro generi disoccupazione, precariato, povertà e posizioni scoperte, penalizzando soprattutto i giovani che sempre di più scelgono di andare all’estero. Allo stesso tempo, le imprese dichiarano di avere difficoltà a rispondere ai loro fabbisogni occupazionali. L’obiettivo prioritario del nostro Paese deve essere, quindi, quello di trattenere in Italia forza lavoro e di far coincidere la domanda con l’offerta.