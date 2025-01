Prysmian, ottenuta la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere

Parità di genere, Prysmian riceve la certificazione UNI/PdR 125:2022

Prysmian ha ricevuto la certificazione volontaria per la parità di genere UNI/PdR 125:2022, un riconoscimento che premia l’impegno dell’azienda nell’adozione di misure concrete per garantire un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso della diversità. La certificazione, applicata al perimetro italiano di Prysmian ed EOSS, è stata assegnata da RINA, gruppo multinazionale di certificazione attivo in oltre 70 Paesi, a seguito di un processo di valutazione approfondito.

Gli ambiti considerati includono retribuzione, reclutamento, selezione, crescita professionale, sostegno alla genitorialità e all’equilibrio tra vita lavorativa e privata. Inoltre, la certificazione riconosce gli sforzi di Prysmian per prevenire ogni forma di abuso, che sia fisico, verbale o digitale, sul luogo di lavoro.

Francesco Tutino, Chief HR & Organization Officer di Prysmian, ha dichiarato: "Questa certificazione è la dimostrazione del nostro impegno verso la parità di genere. Crediamo fermamente che un ambiente di lavoro inclusivo e diversificato sia essenziale non solo per l’innovazione, ma anche per il progresso della nostra azienda. Tale riconoscimento non rappresenta un punto d'arrivo, ma una tappa importante che ci motiva a continuare a lavorare nella giusta direzione".

Anche Emanuele Castagno, Executive Vice President Certification di RINA, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo: "Siamo felici di aver certificato Prysmian secondo la UNI/PdR 125:2022 volta ad attestare l’adozione di un sistema di gestione a tutela della discriminazione di genere, a conferma dell’impegno dell’azienda verso il benessere delle sue persone. Questo risultato, appunto, riflette l’impegno concreto dell’organizzazione nel creare un ambiente inclusivo, che valorizza la diversità e supera ogni stereotipo legato al genere, all’identità e all’espressione. Prysmian, con il conseguimento di questa certificazione, intraprende un percorso di miglioramento che influisce positivamente sia sulle performance sia sulla reputazione, dimostrando che è possibile coniugare crescita economica e progresso sociale".