Pulsee Luce e Gas partner dell’Università di Genova all'Energy Boat Challenge

Pulsee Luce e Gas è partner dell’Università di Genova alla decima edizione di Energy Boat Challenge

Investire su talento, creatività e innovazione è, sin dalla sua nascita, una delle priorità di Pulsee Luce e Gas. Il brand full digital di Axpo Italia è partner dell’Università di Genova che, con il Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN) e il patrocinio del Comune di Genova, ha aderito alla decima edizione di Energy Boat Challenge, la competizione studentesca organizzata dallo Yacht Club di Monaco per la realizzazione e la competizione di imbarcazioni alimentate da sola energia green.

Gli studenti hanno lavorato negli scorsi mesi alla realizzazione di un prototipo di natante a zero emissioni che competerà durante le gare della manifestazione, cui partecipano studenti da oltre 20 Paesi del mondo, che si articolano su tre giorni ed altrettante prove: una di endurance (chi riesce a fare più giri con una carica di energia), una di manovrabilità (slalom) e il Gran Premio programmate a partire da domani 6 luglio.

Il progetto Elettra degli studenti dell’UniGe si compone di una serie di pannelli fotovoltaici e batterie al litio completati da un impianto elettrico realizzato in corrente continua. Il motore è alimentato da un convertitore controllato da una scheda a microcontrollore su cui gira un software scritto direttamente dagli studenti e dottorandi di UniGe.

“In Axpo Italia uniamo competenze tecniche a creatività per creare soluzioni innovative e virtuose dal punto di vista ambientale tanto per le aziende quanto per i clienti domestici”, commenta Alicia Lubrani, Chief Marketing Officer e Country Corporate Communication Director di Axpo e Pulsee Luce e Gas. “Non potevamo dunque mancare nel sostegno ad un’iniziativa che unisce creatività ad utilizzo delle rinnovabili in ottica ESG. La collaborazione con l’Università di Genova, città che ospita la nostra sede principale da oltre vent’anni e con cui siamo attivi anche su progetti di inserimento professionale, assume ulteriore valore in ottica di sostenibilità sociale. Per noi è infatti fondamentale partecipare in modo attivo alla crescita e alla formazione di professionalità su cui si gioca una buona fetta del futuro del nostro settore”.