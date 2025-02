La radio digitale di Universitas Mercatorum debutta a Sanremo tra musica, cultura e formazione

Radio Mercatorum arriva alla 75ª edizione del Festival di Sanremo: la radio digitale di Universitas Mercatorum tra musica, cultura e formazione

Radio Mercatorum nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per studenti, professionisti e appassionati, unendo cultura, formazione e intrattenimento attraverso un palinsesto che fonde approfondimento accademico e divulgazione digitale. La nuova webradio, disponibile in streaming 24 ore su 24, è frutto della collaborazione tra Universitas Mercatorum e CN Media, società proprietaria di Radio Kiss Kiss, che ha fornito il supporto tecnico per la gestione della programmazione digitale.

Quest'anno, Radio Mercatorum farà il suo debutto alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, offrendo un racconto della competizione musicale con un approccio innovativo. Dalla sala stampa ‘Lucio Dalla’, Anna Bisogno – Professoressa di Cinema, Radio e Televisione presso Universitas Mercatorum e Responsabile Editoriale della radio – guiderà dirette e realizzerà podcast, approfondendo i processi creativi e narrativi di uno degli eventi mediatici più seguiti in Italia.

"La nostra idea è mostrare il Festival come una macchina spettacolare che vive dentro e fuori la televisione", ha spiegato Anna Bisogno, sottolineando l’intento della webradio di restituire al pubblico le molteplici narrazioni e le dinamiche produttive di questo grande rito collettivo.

Oltre alla diretta streaming attiva 24/7, Radio Mercatorum propone sul proprio sito una serie di podcast tematici curati da esperti in vari ambiti, tra cui arte, diritto, geopolitica, spettacolo, storia ed editoria. La programmazione live si articola in due principali fasce orarie: la mattina, dalle 10:00 alle 13:00, con MercaTalk, uno spazio dedicato alle principali notizie di attualità sociale e culturale, con talk e musica, coinvolgendo docenti dell’Ateneo su temi accademici e professionali. Il pomeriggio, dalle 15:00 alle 17:00, prende il via Officina Mercatorum, un’occasione di dialogo tra università e impresa, con interventi di professionisti, imprenditori e accademici sulle tendenze economiche e tecnologiche più recenti.

Secondo gli ultimi dati, oltre il 60% della popolazione tra i 18 e i 44 anni ascolta contenuti audio in streaming, con un interesse crescente per web radio e podcast. In questo scenario, Radio Mercatorum si propone come uno spazio multimediale che coniuga formazione e informazione, rivolgendosi a studenti, docenti, ricercatori e imprenditori.

"Radio Mercatorum sarà uno strumento di connessione e crescita, capace di raccontare il sapere in modo accessibile e coinvolgente", ha dichiarato Giovanni Cannata, Magnifico Rettore di Universitas Mercatorum. "Con questa webradio, l’Ateneo abbraccia l’innovazione digitale, creando uno spazio multimediale che unisce divulgazione, approfondimento e intrattenimento".