Remo Tagliacozzo nominato Amministratore unico di Acquario Romano S.r.L.

Il 53enne manager romano, vanta un’esperienza manageriale pluriennale in campo culturale e nella gestione di società partecipate.

Da agosto 2017 fino allo scorso gennaio è stato, infatti, alla guida di Zètema Progetto Cultura S.r.l. che ha condotto attraverso un profondo Piano di Change sulla strada della learning & digital organization chiudendo sempre tutti i bilanci in utile nonostante la pandemia.

In precedenza, ha ricoperto importanti incarichi all’interno del CIRA, Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali, come Responsabile Affari legali societari & Corporate Governance e Segretario del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci, ha rivestito il ruolo di Ceo e ruoli di vertice in varie società italiane del settore ITC, come Bit Media S.p.A e TER S.p.A. Il suo percorso professionale si è sviluppato anche in contesti multinazionali, prima in Shared Medical System Italia (SMS-HS), come Controller, poi per la divisione Health Service di Siemens, con il ruolo di CFO.

“Ringrazio l’Ordine degli Architetti di Roma per la fiducia che mi ha accordato. È un grande onore per me - dichiara Tagliacozzo - guidare Acquario Romano S.r.L. Sono lieto di poter continuare a contribuire alla crescita culturale della città e di occuparmi del rilancio del ruolo e delle attività della Casa dell’Architettura, un'istituzione culturale ed espositiva importantissima che ha il compito non solo di promuovere la cultura architettonica e il design, ma anche di favorire lo scambio e il confronto con gli altri linguaggi artistici”.

Remo Tagliacozzo è stato scelto dall’Ordine degli Architetti di Roma e provincia, tra una rosa di nomi selezionati mediante una chiamata pubblica e subentra al precedente organo amministrativo cessato il 31 dicembre 2021.