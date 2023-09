ReVersal SIM: l'unica SIM che fornisce soluzioni di asset management su misura

ReVersal SIM: nuovo collocatore esclusivo dei fondi UCITS di NTAM, che garantisce soluzioni di asset management costruite su misura

ReVersal SIM ha siglato un accordo commerciale di distribuzione in esclusiva con Northern Trust Asset Management (NTAM), uno dei principali gestori mondiali, per portare i portafogli modello disegnati per la clientela retail agli investitori in Italia. Alla guida della SIM, fondata a Milano da un gruppo di professionisti del settore, ci saranno Giuseppe Vegas (ex Presidente della Consob) con la carica di Presidente e Lorenzo Mion in qualità di Amministratore Delegato. Azionista di riferimento è il gruppo Txt e-solutions, quotato alla Borsa di Milano.

Reversal SIM, che nei mesi scorsi è stata autorizzata alle attività di consulenza e collocamento dalle Autorità di Vigilanza, propone un modello innovativo per la gestione dei grandi patrimoni, ponendosi come alternativa sia al classico modello della distribuzione bancaria, con i suoi costi elevati e i conflitti di interesse, sia alla consulenza finanziaria indipendente, rivelatasi in Italia un modello ancora marginale. Con questo accordo i clienti di ReVersal SIM avranno l’opportunità di beneficiare dell’esperienza negli investimenti di Northern Trust Asset Management, attraverso un accesso esclusivo alla ricerca, ai portafogli modello e ai fondi di Northern Trust costruiti per la clientela europea.

Grazie a questo accordo ReVersal è l’unica SIM in grado di fornire un accesso diretto ai servizi di asset managementalla clientela finale. Reversal SIM prevede un’unica commissione di consulenza e costi trasparenti e offre accesso all’esperienza dei team di investimenti e di asset allocation di Northern Trust Asset Management. Un’ulteriore innovazione di Reversal SIM si indirizza ai clienti Ultra High Net Worth, per i quali è previsto un piano di stock option dedicato. L’offerta commerciale è comunque diretta all’intera platea degli investitori privati, aziende, family office e istituzionali ed è focalizzata sui servizi di consulenza finanziaria con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’asset protection.