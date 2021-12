Rewired, a Dubai il summit con i leader globali del futuro della formazione

Si prevede che nei prossimi anni l’intelligenza artificiale, l’uso della realtà aumentata e virtuale, aumenteranno in modo esponenziale. La tecnologia ha creato nuove opportunità e metodologie di apprendimento, tuttavia oggi nel mondo l’accesso a questi nuovi strumenti è garantito a meno della metà degli studenti. Urge un cambiamento per garantire una formazione di alto livello che sia realmente inclusiva.

The Future of Learning

Di questo si parlerà nel corso del panel “The Future of Learning for All: Edtech and Learning Equity”, in programma il prossimo 13 dicembre a Dubai, durante il quale H-FARM Education porterà la propria esperienza nel campo della didattica all’avanguardia. L’evento fa parte della due giorni di RewirEd Summit, un appuntamento rivoluzionario guidato da Dubai Cares, l’organizzazione filantropica globale, in collaborazione con Expo 2020 Dubai e in coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale degli Emirati Arabi, che riunisce le voci globali più influenti legate al futuro dell'istruzione. Il Summit si svolgerà tra il 12 e il 14 dicembre 2021: un mix di sessioni tecniche e di alto livello, di dibattiti e masterclass, che coinvolgeranno i massimi esponenti dell'istruzione a livello globale, pubblici e privati, al fianco di professionisti, sostenitori e tanti giovani studenti, uniti in un dibattito necessario per identificare insieme idee e linee guida che possano determinare un reale e pragmatico cambiamento per il futuro dell'istruzione.

Per H-FARM all’evento, parteciperà Antonello Barbaro, Ceo e Direttore Generale di H-FARM Education che sul palco, assieme ad altri ospiti eccellenti, indagherà i nuovi trend nel campo dell’EdTech, nel panorama post pandemia, e gli strumenti da adottare e le strategie intraprendere per abbattere le barriere che ne impediscono un’adozione più estesa. Barbaro condividerà il palco con Karina Edmonds, SVP and Global Head of Academies and University Alliances, SAP, Aida Nazarikhorram Co-founder and CMO, LuxAI, Audran Le Baron, Digital Director for Education, Ministry of Education of France.

Oltre all'agenda fitta di eventi, nel corso dei tre giorni, il vertice RewirEd lancerà la “Dichiarazione sul diritto alla connettività per l'apprendimento e i mezzi di sussistenza” (Declaration on the right to connectivity for learning anche livelihoods), che mira a mobilitare il sostegno del settore pubblico e privato.

In questi giorni H-FARM è tra i protagonisti del padiglione di Dubai Cares, unico partner nel campo dell’Education, nell’ambito di Expo 2020 Dubai: con la sua installazione “The Future of Education”, H-FARM presenta MySchool, una piattaforma multicanale che utilizza diverse tecnologie, tra cui realtà virtuale e aumentata, per costruire un’esperienza di formazione personalizzata per lo studente dando concretezza a un nuovo modo di fare scuola e un nuovo standard educativo.

A Expo 2020 Dubai, in programma fino al 31 marzo 2022 sono attesi 25 milioni di visitatori, il 70 percento dei quali proverranno da paesi stranieri. Sarà la prima Expo in cui la maggioranza di visitatori proverrà da luoghi oltre confine.

Per assistere agli appuntamenti di RewirED Summit consultate i siti dedicati.

