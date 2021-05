Rossopomodoro, annunciata la partnership con PAYBACK

Rossopomodoro sarà il primo Partner food della coalizione PAYBACK

Rossopomodoro, storico leader della ristorazione e della pizza, entra nel network di PAYBACK, Piattaforma di Marketing ed Engagement Multipartner. L’ingresso di Rossopomodoro rappresenta per PAYBACK la possibilità di ampliare i vantaggi per i clienti della coalizione, che potranno accumulare punti in un settore ad alta attrattività e frequenza come quello della ristorazione. Grazie all’accordo, PAYBACK e Rossopomodoro potranno sfruttare importanti sinergie che consentiranno ad entrambi di raggiungere ambiziosi obiettivi di business. Da un lato la possibilità di ampliare la propria base clienti e dall’altro l’opportunità di arricchire e diversificare, in un paradigma multipartner, la proposizione di contenuti ed offerte personalizzate, come importante leva di fidelizzazione dei propri clienti.

Accanto alla voglia di evolversi e di guardare al digitale come asset per il proprio business, per la catena partenopea di ristoranti e pizzerie è fondamentale rimanere fedele a tradizioni e valori che hanno contribuito al suo successo, per questo ha scelto di mantenere per i clienti i vantaggi già offerti da Carta Verace, ampliandoli grazie all’ingresso nel network PAYBACK. L’importanza strategica di questa Partnership assume ancora più rilievo se si considera il periodo storico in cui viene siglata e la partecipazione al programma PAYBACK offrirà nuove opportunità di sviluppo business, come acquisizione di nuovi clienti e aumento della frequenza, al primo Food Retailer della coalizione.

Luca Leoni, CEO PAYBACK Italia, ha commentato:”Siamo molto orgogliosi dell’ingresso di Rossopomodoro nella nostra coalizione come primo partner del settore della ristorazione, industry molto apprezzata dalla nostra clientela. Siamo certi che la fiducia che Rossopomodoro ha riposto in noi sarà più che ripagata dal grande impulso allo sviluppo del business derivante dall’acquisizione di nuovi clienti e dall’aumento di frequenza dei clienti già fedeli. Contiamo infine di far leva sulla recente spinta al digitale per creare una forte integrazione tra la nostra App, con più di 2 milioni di download, lo Shop Online PAYBACK con oltre 250 Partner, e i servizi di home delivery e click&collect di Rossopomodoro”.

Roberto Colombo, Amministratore Delegato Rossopomodoro, ha commentato: “Viviamo un periodo di grosse novità: la prima è l’apertura degli spazi esterni dei nostri ristoranti in Italia, mettendo a disposizione oltre 700 posti in grado di ospitare i nostri clienti in totale sicurezza e la seconda è il lancio della partnership con PAYBACK per offrire ancora più vantaggi ai nostri clienti, facendoli entrare in un circuito di brand importanti tra cui Rossopomodoro che rappresenta il mondo del Food”.