SACE - BNL: € 22 mln a Tozzi Green per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia

SACE e BNL Gruppo BNP Paribas: al fianco di Tozzi Green per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia

Tozzi Green, azienda specializzata nello sviluppo di impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili, costruirà due nuovi parchi eolici in Sicilia grazie al supporto di SACE e BNL Gruppo BNP Paribas. L’azienda ravennate ha ricevuto un finanziamento 22 milioni €, erogato dalla Banca e garantito da SACE tramite la garanzia green, per la realizzazione di due nuovi impianti in provincia di Palermo e di Trapani della potenza complessiva di 17,6 MW.

Tozzi Green è un’eccellenza italiana leader in soluzioni, servizi e progetti per lo sviluppo di impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili. Attiva in Italia e all’estero, integra in modo completo e orizzontale l’intera filiera – dallo sviluppo alla costruzione, fino alla gestione - per impianti idroelettrici, maxi eolici, fotovoltaici e a biogas. Innovazione e sviluppo sostenibile sono da sempre i pilastri su cui si fonda la crescita del Gruppo.

Gli interventi finanziati, grazie all’impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento climatico, rientrano negli obiettivi del Green New Deal, il piano che promuove un’Europa circolare, moderna, sostenibile e resiliente. In questo ambito, SACE, istituzione a sostegno dello sviluppo del sistema Paese, riveste ruolo centrale nell’attuazione del Green New Deal sul territorio italiano. Come previsto dal Decreto Legge “Semplificazioni” dello scorso luglio (76/2020), infatti, la società guidata da Pierfrancesco Latini può rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti.

Roberto Fagnocchi, Direttore finanziario di Tozzi Green, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti del continuo supporto che riceviamo da BNL e SACE riguardo ai nostri progetti di sviluppo in Italia e nel mondo e della fruttuosa relazione che si è instaurata fra i nostri gruppi. È importante per noi poter contare su partnership di questo tipo per poter avere sempre maggiori risorse finanziarie per continuare a costruire e gestire nuovi importanti progetti green in Italia, a vantaggio delle comunità locali e del sistema Paese”.

“Siamo orgogliosi - ha sottolineato Mario Bruni Responsabile Mid Corporate di SACE – di continuare a sostenere Tozzi Green, un’eccellenza ingegneristica del settore delle rinnovabili, che da sempre investe in innovazione e in sostenibilità. Con questa operazione SACE rafforza l’impegno a supporto del territorio e di una filiera così centrale e strategica per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Agenda 2030”.

Mariaelena Gasparroni, Responsabile Large Corporate Market BNL Gruppo BNP Paribas ha affermato: “Business, innovazione e sostenibilità sono i pilastri della nostra strategia di Positive Banking, che punta – attraverso il supporto all’economia reale e ai clienti – a generare un impatto positivo di tipo sociale ed economico, a beneficio del benessere delle persone e della tutela dell’ambiente, in un’ottica di lungo periodo per un futuro migliore. Ancor di più in questo momento di ripartenza delle attività, siamo convinti che vadano sostenute quelle realtà aziendale, come Tozzi Green, con le quali è comune l’impegno verso uno sviluppo sostenibile declinato sul territorio."



L’operazione è stata resa possibile anche grazie al team di structured finance di BNL Gruppo BNP Paribas, guidato da Fulvio Egidi.