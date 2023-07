SAGITTA SGR, Federico Silva è stato nominato consigliere e Vice Presidente

SAGITTA SGR, il CdA coopta Federico Silva a consigliere e Vice Presidente non esecutivo

Il Consiglio d’Amministrazione di Sagitta SGR, società di gestione del risparmio specializzata nella gestione di asset alternativi illiquidi, mobiliari (NPL&UTP), immobiliari e di credito, annuncia di aver cooptato Federico Silva a consigliere e Vice Presidente non esecutivo del CdA, raccogliendo l’incarico già ricoperto da Stefano Bennati. A Stefano Bennati vanno i ringraziamenti dell’Amministratore delegato, del Consiglio di Amministrazione e dell’intera Società per avere creduto nel progetto Sagitta sin dai primi passi, prendendo, insieme agli altri Consiglieri, decisioni strategiche per la crescita della SGR, con grande lungimiranza e visione imprenditoriale.

La nomina di Federico Silva all’interno del consiglio di amministrazione di Sagitta SGR contribuirà a rafforzare il posizionamento della società presso gli investitori istituzionali, dando ulteriore impulso alle attività legate al fundraising di nuovi fondi. Federico Silva oggi è Head of Business Development, and Origination oltre che Consigliere di Amministrazione di Europa Investimenti S.p.A – socio unico di Sagitta ed advisor finanziario esclusivo dei fondi del gruppo Arrow Global per l’Italia. Federico è inoltre senior manager del team capital formation che si occupa delle attività di fund raising internazionale all’interno del gruppo Arrow Global.

Federico inizia la sua carriera nel 2000 come analista finanziario di DGPA Srl occupandosi di operazioni M&A di piccole e medie aziende italiane, per poi approdare nella boutique di consulenza Gallo & C. Spa nel settore Energy. Dopo aver conseguito un MBA presso la Stern School of Business di New York, si è trasferito a Londra in Bank of America, come Vice President nel team Energy & Power. Nel 2006 è tornato in Italia come co-Amministratore Delegato di DGPA SGR con la quale ha concluso numerose operazioni e investimenti di private equity. Nel 2010 ha fondato una piccola casa editrice e una rivista dedicate al Golf.

Claudio Nardone, CEO di Sagitta SGR ha dichiarato: “Con il rafforzamento della struttura operativa di Sagitta in corso in questi mesi e con l’ingresso di Federico in CdA, la Società si è data l’obiettivo di incrementare la raccolta di capitali di nuovi fondi presso gli investitori istituzionali italiani. In questa attività, Federico potrà mettere a disposizione di Sagitta la sua esperienza e conoscenza nell’ambito dell’attività di fundraising, con l’obiettivo di poter accelerare la strategia di crescita di Sagitta”.