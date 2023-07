Saipem, lettera intenti con Stockholm Exergi per cattura CO2

Saipem, siglata una lettera di intenti con Stockholm Exergi

Saipem, azienda leader nell'ingegneria, nella perforazione e nella costruzione di grandi progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture, e Stockholm Exergi, azienda energetica del distretto di Stoccolma, hanno firmato una Lettera di Intenti per un impianto di cattura di CO2 su larga scala da installare presso l’attuale impianto di bio-cogenerazione di Stockholm Exergi situato nella capitale svedese. L'ambito di lavoro di Saipem riguarda le attività di ingegneria, approvvigionamento e costruzione dell'unità di cattura del carbonio, dello stoccaggio della CO2 e dei sistemi di caricamento nave per il trasporto della CO2.

La lettera di Intenti consente, intanto, l'avvio di attività limitate, relative all’ingegneria, mentre sono in fase di finalizzazione i termini principali del contratto EPC, che dovrebbe essere firmato nel terzo trimestre del 2023. Una volta ultimato, l'impianto sarà in grado di catturare 800.000 tonnellate all'anno di anidride carbonica biogenica dalla centrale di Värtaverket di Stoccolma, alimentata da biomassa, consentendo così una rimozione netta di CO2 dall’atmosfera, le cosiddette “emissioni negative”. Il progetto di Stockholm Exergi, che ha ricevuto supporto finanziario dal fondo European Innovation Fund, sarà uno dei primi impianti a “emissioni negative” su larga scala in Europa, permettendo il rilascio di Certificati di Rimozione del Carbonio che possono essere scambiati sul mercato.

"Siamo lieti di essere stati selezionati per questo progetto di cattura dell'anidride carbonica su larga scala a Stoccolma e siamo pienamente impegnati a sostenere gli obiettivi di sostenibilità dei nostri clienti. Questo progetto consentirà a Saipem di consolidare ulteriormente la propria posizione nel settore della decarbonizzazione e di espandere il proprio portafoglio nel segmento CCS, fornendo un contributo fondamentale alla transizione energetica della Svezia e dell'Europa", ha dichiarato Fabrizio Botta, Chief Commercial Officer di Saipem.