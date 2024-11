Salone dei Pagamenti 2024: Opyn, presentata la prima ricerca sul BNPL B2B

Salone dei Pagamenti: Opyn realizza con Ipsos la prima ricerca sul Buy Now Pay Later B2B e i vantaggi dei pagamenti digitali tra imprese

Il Salone dei Pagamenti 2024 (27-29 novembre all'Allianz MiCo di Milano) si conferma un evento cruciale per esplorare le innovazioni nel mondo delle transazioni digitali. Tra queste, al centro dell'attenzione, il Buy Now Pay Later (BNPL), una soluzione che sta rivoluzionando i pagamenti tra imprese, superando per valore e opportunità il segmento consumer. Opyn, piattaforma leader nel lending-as-a-service, insieme a Ipsos, ha presentato al Salone la prima ricerca sul BNPL B2B, fornendo una visione completa della sua diffusione e sui vantaggi che sta apportando in Europa. Questa analisi, basata su un campione di oltre 1000 imprese in cinque Paesi europei, rappresenta un punto di riferimento per comprendere come il pagamento dilazionato stia diventando una leva strategica per la competitività aziendale.

Secondo i dati presentati, il BNPL B2B è già una realtà consolidata in molti Paesi europei, con una crescita significativa nel numero di aziende che adottano questo strumento per offrire flessibilità e ottimizzare la gestione del capitale circolante. In Italia e Francia, una su cinque lo utilizza per i propri clienti, mentre in Germania, Spagna e Regno Unito la quota sale a una su quattro. Opyn ha dimostrato come il BNPL non sia solo un metodo di pagamento, ma un acceleratore di crescita per le imprese, capace di migliorare la fidelizzazione dei clienti, semplificare i processi amministrativi e ridurre il rischio di insolvenze. Attraverso workshop e casi studio, l’azienda ha mostrato come questa soluzione si integri con le moderne tecnologie per plasmare il futuro dei pagamenti digitali tra imprese.

L'intervista di Affaritaliani a Greta Antonini, Chief Marketing and Communication Officer Opyn

Greta Antonini, Chief Marketing and Communication Officer di Opyn ha sottolineato come l'azienda, da sempre attiva nel settore dei pagamenti digitali, consideri il Salone dei Pagamenti un’occasione strategica per presentare le proprie soluzioni tecnologiche dedicate al credito per le imprese. Ha evidenziato, inoltre, l’importanza di collaborare con gli istituti finanziari, che grazie alle tecnologie di Opyn possono integrare i servizi offerti e beneficiare di rilevanti vantaggi. La partecipazione all’evento, ha spiegato Antonini, si muove su due direttrici principali: da un lato favorire la creazione di nuove partnership, dall’altro promuovere i servizi aziendali con una prospettiva di crescita e sviluppo.

Antoni ha affermato: "Per quanto riguarda la ricerca sul Buy Now Pay Later (BNPL), condotta in cinque Paesi e focalizzata sul business-to-business (B2B), abbiamo riscontrato che il 98% delle aziende considera il BNPL il futuro dei pagamenti B2B. Questo dato conferma che stiamo percorrendo la strada giusta, anche se c’è ancora molto spazio per innovare, soprattutto per le aziende e gli istituti finanziari che desiderano integrare questa soluzione. Inoltre, emerge un mercato internazionale promettente che favorisce l’export. Tra i principali vantaggi del BNPL figurano l’aumento delle vendite e la possibilità di espandersi a livello internazionale con uno strumento semplice e rapido, sia nell’integrazione con l’e-commerce, che sta crescendo nel mondo B2B, sia per le vendite offline, che rappresentano ancora la maggior parte delle transazioni B2B".

"Le aziende che adottano il BNPL registrano non solo un incremento delle vendite, ma anche un miglioramento nella gestione amministrativa e contabile. Grazie alla tecnologia e alla digitalizzazione, molte delle attività tradizionalmente onerose diventano più efficienti e gestibili, semplificando il lavoro sia dei team commerciali che di quelli amministrativi", ha concluso la Chief Marketing and Communication Officer di Opyn.