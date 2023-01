Sapio con Lidl per lo sviluppo dell'idrogeno per autotrazione

Sapio e Lidl stringono una partnership per studiare la possibile realizzazione di stazioni di idrogeno di rifornimento

Sapio, società leader nella produzione e commercializzazione di gas tecnici, medicinali e miscele speciali, ha stretto un accordo con Lidl, catena italiana leader della GDO con oltre 700 supermercati sul territorio nazionale. Insieme, le due realtà si impegneranno nello studio della fattibilità relativa all’installazione di una o più stazioni di idrogeno destinate a rifornire mezzi stradali per il trasporto di merci verso i supermercati Lidl. Nonostante l’utilizzo dell’idrogeno nella mobilità in Italia risulti ancora molto limitato, è probabile che in futuro questo elemento sia destinato ad influenzare significativamente il percorso di decarbonizzazione del sistema dei trasporti. Svolge, infatti, un ruolo chiave come vettore energetico su cui puntare per sviluppare un trasporto merci più sostenibile, in linea con l’obiettivo dell’Unione Europea di ridurre significativamente le emissioni di gas ad effetto serra entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

Luca Ros, Direttore Logistica Lidl Italia, ha dichiarato: “La graduale decarbonizzazione dei trasporti è l’ambizioso obiettivo che ci siamo prefissati di raggiungere entro il 2030 e che, necessariamente, passa anche attraverso l’impiego di nuovi vettori rinnovabili come l’idrogeno verde. Ogni giorno i nostri camion percorrono mediamente più di 160.000 chilometri per rifornire i nostri punti vendita: questa è la dimensione del potenziale impatto positivo che questo progetto potrebbe avere a favore dell’ambiente. Ringraziamo SAPIO per aver dimostrato fin da subito grande apertura e disponibilità. In loro abbiamo trovato un partner guidato dal nostro stesso spirito di innovazione e d’avanguardia e con il quale condividiamo gli stessi valori di sostenibilità”.

Francesca Paludetti, Head of Corporate Development & Energy Transition di Sapio, ha commentato: “Sapio è fortemente impegnata nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Italia e dell’Unione Europea, e la collaborazione siglata con Lidl Italia ne è la testimonianza, che conferma ulteriormente la strada verso una transizione energetica del nostro Paese. Grazie ai suoi 100 anni di attività nell’idrogeno, Sapio metterà a disposizione la propria conoscenza, esperienza e competenza tecnologica nella produzione e distribuzione dell’idrogeno, oltre alle capacità di ingegnerizzazione e realizzazione di stazioni di rifornimento H₂ per mezzi pesanti che trasportano merci verso i supermercati Lidl e per i mezzi di logistica interna che supportano la gestione delle merci nei centri di distribuzione Lidl”.

In base all’accordo siglato, Sapio si occuperà, nel caso in cui lo studio di fattibilità dia esito positivo, della realizzazione e gestione della stazione a idrogeno e della fornitura dell’idrogeno tramite le proprie soluzioni logistiche. Lidl, invece, garantirà che i rifornimenti di idrogeno dei mezzi della propria flotta logistica vengano effettuati presso le stazioni realizzate.