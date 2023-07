Accademia Costume&Moda, la nuova sede sorgerà a Roma

Gli scatti d'Affari

Accademia Costume&Moda: il Fondo IPC di Azimut Libera Impresa acquisita una storica struttura a Roma per destinarla alla nuova sede

Il Fondo Infrastrutture per la Crescita- ESG (Fondo IPC) di Azimut Libera Impresa SGR, piattaforma italiana del Gruppo Azimut dedicata agli investimenti in economia reale, ha acquisito la struttura che ospitava gli ex Magazzini allo Statuto a Roma, per un investimento complessivo pari a circa 20 milioni di euro, da destinare ad uso esclusivo dell’Accademia Costume & Moda (ACM) che aprirà la sua seconda sede nella capitale.

Il complesso, che si sviluppa su sei piani fuori terra ed un piano interrato per un totale di 6.700 metri quadrati, sarà oggetto di una profonda riqualificazione da parte del Fondo IPC secondo un progetto condiviso con ACM per la valorizzazione e digitalizzazione dell’edificio con importanti ricadute positive anche sull’intero quartiere dell’Esquilino e di Piazza Vittorio. I lavori sono già in corso e l’inaugurazione è prevista per ottobre 2024.

Il progetto architettonico, ispirato al DNA di ACM, e curato da Studio Kami Architecture & Engineering, prevede spazi fluidi, con aule completamente digitalizzate, per mettere al centro la socializzazione degli studenti: così la nuova sede potrà ospitare gli studenti nei suoi 1100 mq di aule interamente informatizzate; 1000 mq di laboratori di Accessori, di Costume, di Alta Moda, di Fotografia e Styling, e nei nuovi spazi dedicati alla biblioteca e alla tessuteca; 250mq di terrazze e il rooftop che potranno essere utilizzate dalla community come spazi ricreativi, di condivisione e di apprendimento.

Anche nel design, l’obiettivo della ristrutturazione dell’edificio è quello di valorizzare il passato, cercando di rimanere fedeli ai dettagli della sua costruzione, apportando l’innovazione propria dei nostri anni. La parte Umbertina (piano terra ed interrato) risalente a fine 800, infatti, verrà restaurata mantenendo lo stile originale del periodo di costruzione, prediligendo materiali e design di quell’ epoca storica.