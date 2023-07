AdR e Autogrill, presentati i nuovi punti F&B del Terminal 1 di Fiumicino

Gli scatti d'Affari

AdR e Autogrill, Lagardère e Venchi presenta i nuovi otto punti Food & Bevarage dell'area A del Terminal 1 all'Aeroporto Leonardo Da Vinci L'Aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci, premiato recentemente come miglior aeroporto d'Europa per la quinta volta in sei anni da ACI Europe, inaugura oggi la nuova area Food & Beverage del Terminal 1 dell'area A: un altro tassello del progetto di riconfigurazione del Terminal inaugurato lo scorso aprile. Otto nuovi format, presentati in collaborazione con Autogrill, Lagardère Travel Retail Italia e Venchi, che si sviluppano in un'area di circa 2.000 metri quadrati e che vanno ad affiancarsi all'offerta già disponibile, ad insegna Eataly, operativa da poco più di un anno. Questa offerta addizionale è focalizzata prevalentemente sul servizio al tavolo con concept che valorizzano il patrimonio enogastronomico italiano e internazionale. Una vasta gamma di possibilità e atmosfere diverse per gli ospiti e i clienti dei nuovi punti di ristorazione, presentati in un percorso inedito fatto di degustazioni, animazioni e DJ Set: dal caffè pasticceria Alemagna, al Berlucchi Franciacorta Sparkling Bar, dalla birreria con cucina Doppio Malto, alla pizzeria Farinella, dove si è esibito il pizzaiolo acrobatico campione del mondo Nicola Matarazzo, da illy caffè, con il cold brew air show di Giorgio Facchinetti, al casual dining restaurant Sophia Loren, che ha visto la partecipazione dello chef Gennaro Esposito, fino al ristorante nippo-brasiliano Temakinho e alla Chocogelateria Venchi con Giovanni Battista Mantelli, anima creativa del brand.