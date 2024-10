AMCO, inaugurata la nuova sede a Roma

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

AMCO apre una nuova sede a Roma e punta su sostenibilità, risparmio energetico e centralità operativa

AMCO ha inaugurato la sua nuova sede a Roma, situata in via Barberini 50, a pochi passi da via Veneto e Piazza Barberini. La sede occupa l'intero terzo piano di un edificio storico, ristrutturato seguendo i principi di sostenibilità ambientale e risparmio energetico, con arredi che riflettono la brand identity dell'azienda. Gli spazi sono stati organizzati per offrire circa 40 postazioni di lavoro in modalità open space, uffici direzionali, una sala riunioni e due aree break attrezzate per il comfort dei dipendenti.

"Dopo Napoli, Milano e Vicenza, la nuova sede di Roma rafforza la presenza di AMCO in una città strategica, non solo dal punto di vista istituzionale, ma anche operativo: Roma è infatti un importante centro di molte attività di recupero crediti", ha dichiarato Andrea Munari, Amministratore Delegato di AMCO. La capitale rappresenta quindi un nodo cruciale per il lavoro dell'azienda, che mira a ottimizzare le sue operazioni grazie a questa nuova struttura.

In linea con la strategia di sostenibilità aziendale, già applicata nella sede di Milano che ha ottenuto le certificazioni LEED Gold e Fitwel, anche gli uffici romani sono dotati di sistemi avanzati per l’ottimizzazione termica e acustica, oltre che per il risparmio idrico. La posizione centrale della nuova sede, inoltre, facilita la mobilità sostenibile per i dipendenti, integrando perfettamente la filosofia green di AMCO nelle operazioni quotidiane.