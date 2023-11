Artisti del Panettone 2023, premiato Diego Crosara di Pasticceria Marchesi

Gli scatti d'Affari

Artisti del Panettone 2023, annunciato il vincitore Diego Crosara della Pasticceria Marchesi

Ė Diego Crosara, pastry art director, della pasticceria Marchesi 1824 di Milano il vincitore di “Artisti del Panettone 2023”, la competizione che premia il miglior panettone tradizionale classico senza glassa. Per Sal De Riso, campione uscente e presidente della giuria composta da un selezionato gruppo di giornalisti ed esperti, il podio è stato ottenuto per aver realizzato un panettone, nel pieno rispetto della tradizione milanese, caratterizzato dall’equilibrio non solo nel gusto e nella parte aromatica ma anche nell’impasto, dall’alveolatura regolare e con una perfetta disposizione della frutta candita.

Al secondo e terzo posto rispettivamente Mattia Premoli della pasticceria Primula e Andrea Tortora di AT Pâtissier. Il Premio speciale Sportweek-Gazzetta dello Sport è stato consegnato a Giovanni Ricciardella di Cascina Vittoria di Rognano in provincia di Pavia. La premiazione, che ha visto fra gli altri sul palco lo chef Alessandro Borghese si è tenuta questa mattina in Confcommercio Milano a Palazzo Castiglioni (corso Venezia 47), nell’ambito di “Happy Natale Happy Panettone”, iniziativa volta alla valorizzazione del tipico dolce delle feste, sempre più apprezzato in tutto il mondo.

La giornata dedicata al dolce iconico simbolo della tradizione Made in Italy si è conclusa con una serie di degustazioni guidate dei lievitati degli Artisti del Panettone. Happy Natale Happy Panettone è organizzato da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza con il supporto di Fiera Milano e la collaborazione di MNcomm, Food Media Factory, APCI-Associazione Professionale Cuochi Italiani; il contributo di Chocolate Culture e Da Vittorio Alessandra Pirola Baietta, Caffè Scala, il presidente dei Panificatori Matteo Cunsolo e il supporto degli allievi del Capac (Politecnico del Commercio e del Turismo).