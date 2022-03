Assimprendil Ance, costi materie prime: percorso condiviso salva imprese

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Assimprendil Ance, assemblea straordinaria per la crisi del comparto legata all’aumento dei costi dei materiali

Regina De Albertis presidente di Assimpredil Ance ha convocato d’urgenza una Assemblea Generale Straordinaria che si è tenuta questa mattina.

Al centro del tavolo la crisi del comparto delle costruzioni dovuta all’aumento dei costi dei materiali, al blocco della produzione delle componenti essenziali del processo produttivo, alla impossibilità di approvvigionamento e conseguente rispetto dei tempi di lavorazione, al fine di condividere con i soci le strategie per tutelare la vita delle imprese.

Per questo, l’importanza di incontrare i soci per confrontarsi sulle azioni da intraprendere. Il tema centrale è stato il motore del paese che si sta fermando, motivo per il quale c'è urgenza di preservare il valore delle imprese. Momenti difficili per i mercati, con scenari che non si presentavano dal dopoguerra. Il caro delle materie prime sta diventando un confine insormontabile per la vita delle imprese e servono misure urgenti per intraprendere un percorso condiviso con le istituzioni.