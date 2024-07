Assodigit: volge al termine l’evento dedicato all'innovazione e al networking

Gli scatti d'Affari

Assodigit, concluso il primo evento dedicato all'innovazione e al networking: l'obiettivo è supportare la trasformazione digitale delle aziende italianeAvanzate

Il 2 luglio, nello spazio di co-lavoro UP Urban Places di Roma Tiburtina, si è svolto il primo incontro tra soci innovatori, partner e associati di Assodigit, giovane realtà che ha l’obiettivo di incoraggiare e sostenere attivamente tutte le imprese che desiderano intraprendere un percorso di trasformazione digitale. L’evento si è svolto in due fasi con format diversi. La prima fase ha visto l’avvicendarsi di 7 esperti in vari settori che, attraverso brevi speech, hanno offerto una panoramica delle innovazioni e relative opportunità provenienti dal mondo digitale per la competitività delle imprese.

“Insieme ad Assodigit abbiamo realizzato un evento che ha unito tantissime realtà diverse per puntare dritti sui temi più cari all’Innovazione e alla Digitalizzazione dei processi aziendali. Ringrazio ancora tutti i presenti e non vediamo l’ora di concretizzare tutte le opportunità che si sono presentate”. Queste sono state le parole di Luca Corigliano, Martech Manager di degg, che in qualità di socio innovatore ha ospitato l’evento all’interno della rassegna “DigitalEvolutiOnStage”.

L’unione tra i vari professionisti, rappresentanti di realtà innovative, ha prodotto un risultato eccellente in termini di interesse e informazioni di qualità. Matteo Bastioni di Boldshot ha infatti detto: “È stato un vero piacere vedere come la passione per l'innovazione e la qualità ci ha uniti. Sono grato per l'entusiasmo e l'interesse che i partecipanti hanno mostrato nel trasformare insieme il futuro dell'e-commerce e della comunicazione digitale”. E ancora, tanta gratitudine ed entusiasmo espressi dal Founder di Reka Consulting Leonardo Delzoppo: “Sono entusiasta di aver partecipato al primo evento esclusivo di Assodigit. È stata un'ottima occasione per condividere e scoprire soluzioni innovative che possono davvero trasformare le PMI. L'energia e l'entusiasmo dei partecipanti hanno dimostrato quanto sia importante l'innovazione per la crescita e la redditività. Ringrazio tutti gli innovatori per i loro interventi illuminanti”.