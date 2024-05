Axpo Italia presenta il nuovo Profilo di Sostenibilità

Gli scatti d'Affari

Axpo Italia lancia il nuovo Profilo di Sostenibilità. La crescita aziendale si declina in 4P: Planet, People, Principles e Progress Axpo Italia, ha presentato il frutto del lavoro con l'advisor di rendicontazione The European House-Ambrosetti. Nel nuovo Profilo, la società ridefinisce la propria strategia per la sostenibilità e il piano di azioni previsto per la decarbonizzazione, dimostrando il proprio impegno nella costruzione di un futuro sostenibile. La formula "Axpo 3P" (Planet, People, Prosperity) evolve in "Axpo 4P" seguendo quattro principi cardine: Planet, People, Principles e Progress. "L'impatto del cambiamento climatico è sempre più tangibile. E la consapevolezza di questo impatto, che si esprime a livello ambientale, ma anche sociale, richiede senso di responsabilità per individuare le modalità e gli strumenti con cui affrontarlo in modo appropriato. Continuiamo a credere che la sostenibilità sia la via più efficace per farlo e per guidare una transizione ecologica capace di coniugare le esigenze di persone, imprese e comunità con quelle del pianeta. Il Profilo di Sostenibilità costituisce quindi un vero e proprio diario di bordo con cui desideriamo aggiornare la nostra rotta di viaggio verso il futuro", ha spiegato Salvatore Pinto, Presidente di Axpo Italia. Come evidenziato nel corso dell'evento, la società si pone ambiziosi obiettivi verso il net-zero, attraverso un piano in tre fasi che prevede la graduale estensione del processo di decarbonizzazione lungo tutta la catena del valore. A partire dal 2030, è previsto prima l'azzeramento delle emissioni generate dal consumo di elettricità e dalla flotta di veicoli aziendali per poi passare, entro il 2040, al raggiungimento delle emissioni nette zero che rientrano nell'ambito di influenza diretta di Axpo (Scope 1 e Scope 2). Infine, entro il 2050, l'impegno è la completa riduzione di tutte le emissioni, comprese quelle generate nella filiera (includendo quindi anche la categoria Scope 3), in modo da conseguire l'ambizioso target "net-zero".