Banca Ifis, a Cernobbio la 12esima edizione dell'NPL Meeting

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Banca Ifis, presentato all'NPL Meeting il "Market Watch Npl 2023-2025": tasso di deterioramento del credito all'1,2% In occasione della 12esima edizione dell'Npl Meeting, l'appuntamento annuale dedicato all’analisi del mercato del credito deteriorato, Banca Ifis ha presentato il “Market Watch Npl: scenario 2023-2025". Secondo quanto emerso, a fine 2023 il tasso di deterioramento del credito delle banche italiane si dovrebbe attestare intorno all’1,2%, un livello inferiore ai minimi storici del 2006. Nel corso dell’evento, aperto dal Presidente di Banca Ifis Ernesto Fürstenberg Fassio, sono intervenuti il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha affrontato come la riforma della giustizia possa contribuire a rendere più efficiente la gestione dei crediti deteriorati; e il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, il quale ha delineato lo stato di salute delle imprese italiane e la loro resilienza agli shock energetici, inflattivi e alle tensioni geopolitiche grazie alla competitività del Made in Italy. Frederik Geertman, Amministratore Delegato di Banca Ifis, ha invece offerto una panoramica sulle principali dinamiche del mercato italiano ed europeo degli Npl: “Nonostante il contesto congiunturale presenti più di una incognita, l’economia italiana si conferma resiliente grazie soprattutto agli stimoli fiscali espansivi e alla positiva dinamica dei consumi privati", ha raccontato Geertman. "Il nostro Market Watch evidenzia un trend positivo del flusso di nuovo deteriorato per gli anni a venire. Anche per questo motivo, il futuro del mercato italiano degli Npl vedrà un crescente ruolo del mercato secondario che sarà spinto dalla necessità di intervenire sugli incassi delle cartolarizzazioni, tra le quali le Gacs rappresenteranno una importante componente. Molto interessante è infine notare l’andamento del divario territoriale con la differenza del tasso di deterioramento tra Nord e Mezzogiorno che raggiunge il minimo storico. Si tratta di numeri positivi sui quali è evidente il ruolo di forte supporto al sistema bancario giocato dall’industria italiana degli Npl”. Sono infine seguite due tavole rotonde. La prima, dedicata ad approfondire le principali tendenze e sfide del mercato del credito, ha visto gli interventi di Gian Luca Sichel, CEO di Compass; Corrado Pavanati, Head of Risk Italy di Unicredit; Roberto Parazzini CEO Deutsche Bank Italia. La seconda tavola rotonda si è invece focalizzata su come l’industria europea del recupero dei Npl sta affrontando questo periodo storico e i suoi impatti sui prezzi dei portafogli, attraverso gli interventi di Katia Mariotti, CEO di Ifis Npl Investing, Marco Grimaldi CEO di Arrow Global Italy, Francesco Buffi Director AB CarVal. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery Iscriviti alla newsletter