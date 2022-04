Beck’s presenta il primo Unfiltered Day

Gli scatti d'Affari

Beck’s Unfiltered, lancia l’Unfiltered Day: l’invito a trascorrere una giornata senza social

Beck’s Unfiltered – storico marchio tedesco di birra - lancia oggi 23 aprile il primo Unfiltered Day: un invito a trascorrere un’intera giornata senza social, per vivere intensamente tutto ciò che ci circonda.

L’iniziativa nasce in occasione del lancio della nuova birra Beck’s Unfiltered, prodotta con 100% ingredienti naturali e caratterizzata da un rituale unico: capovolgerla per distribuirne i lieviti e godere a pieno del suo gusto.

Voci dell’Unfiltered Day un gruppo di noti influencers che spegneranno i propri canali social per godere di una giornata all’insegna dell’autenticità, invitando i propri follower a fare lo stesso. Tra di loro Nick Pescetto, content creator, emblema di una vita senza filtri, immersa nella natura e contraddistinta da viaggi avventurosi, di cui ama assorbire tutte le energie positive.

“Le esperienze reali, prive di filtri, affiancate da un contatto diretto con la natura hanno sempre rappresentato una parte fondamentale della mia vita personale e professionale” – afferma Nick Pescetto – “Per questo il 23 aprile lascerò da parte per una giornata intera i miei profili social per vivere a pieno tutte le emozioni e le sensazioni. Spero che ciò possa essere d’ispirazione per molte altre persone: è necessario ricordarsi che al di fuori del nostro smartphone esiste un mondo… ed è bellissimo”.