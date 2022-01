Banca Europea per gli Investimenti: in Italia 122 operazioni per 13,5 miliardi

Gli scatti d'Affari

affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

BEI: incremento del +13,5% rispetto al 2020

Il Gruppo Bei, costituito da Banca europea per gli investimenti (Bei) e Fondo europeo per gli investimenti (Fei), nel 2021 ha firmato 122 operazioni in Italia per un valore complessivo di 13,5 miliardi di euro, con un aumento del 13,5% rispetto ai risultati del 2020. L'attività svolta in Italia nel 2021 è stata illustrata dalla vice presidente Bei, Gelsomina Vigliotti, nel corso di una conferenza stampa a Milano. L'attività svolta contribuirà ad attivare investimenti per oltre 76,3 miliardi di euro nell'economia reale, un incremento del 135% rispetto all'anno precedente, l'equivalente del 4,3% del Pil Italiano.