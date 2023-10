Bergamo, Intesa Sanpaolo: annunciato finanziamento da 6 mln per la nuova GAMeC

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Intesa Sanpaolo contribuisce ai lavori per la nuova GAMeC di Bergamo: stanziato finanziamento pari a 6 milioni di euro

È stato annunciato lo scorso 27 settembre a Bergamo, alla presenza del Sindaco Gori e di Paolo M. Grandi di Intesa Sanpaolo, l’avvio dei lavori per la nuova sede della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea della città (GAMeC) negli spazi del Palazzetto dello Sport che saranno riqualificati e ampliati (la superficie dedicata al museo passerà da 2.200 metri quadrati a quasi 6.000). L’intervento ha un costo complessivo intorno ai 18 milioni di euro, a cui ha contribuito Intesa Sanpaolo, nell’ambito del proprio Progetto Cultura, con 6 milioni di euro in modalità Art Bonus per poter convertire il vecchio palazzetto nella nuova Galleria.

L’intento dell'iniziativa è quello di creare uno spazio in grado di intercettare i nuovi linguaggi e le nuove forme dell’arte, senza eseguire demolizioni radicali e con una visione ambiziosa del futuro culturale della città. Per quel che riguarda la struttura, il progetto della GAMeC conferma il mantenimento della forma dell’impianto sportivo; verranno demolite le tribune e sarà realizzata al suo interno una grande “lanterna”, che conterrà la parte espositiva. Oltre a questo nuovo “white cube”, si prevede anche un ristorante, un bar, un bookshop e tutti i servizi funzionali a un museo. Alcuni interventi sono previsti anche nello spazio urbano che circonda l’edificio per migliorare l’accesso allo stesso museo.

Paolo M. Grandi, Chief Governance Officer Intesa Sanpaolo: “Il sostegno alla nuova GAMeC è la conferma, per Intesa Sanpaolo, del ruolo speciale ricoperto dalla città di Bergamo nel nostro Gruppo, ed è questo lo spirito che ci ha visto sostenitori del progetto Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023. Per la nostra banca lo sviluppo di progetti culturali come la GAMeC significa favorire la crescita delle persone e della coesione della comunità e generare ricadute in termini economici e occupazionali. Riteniamo queste componenti fondanti della nostra funzione di banca".

Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo: “Il progetto di trasformazione dell’attuale Palazzetto dello Sport concretizza l’ambizione di fare della GAMeC un punto di riferimento di rilievo internazionale per l’arte moderna e contemporanea, dotandola di una sede funzionale tanto alle grandi esposizioni quanto a laboratori, convegni e attività didattiche. Il progetto si avvale di un rilevante contributo di Intesa Sanpaolo, che ci preme ringraziare, e si iscrive nella più estesa qualificazione di un intero quadrante della città. Inoltre, ritengo che questo sia uno degli interventi salienti nell’ambito della Capitale Italiana della Cultura 2023, uno degli aspetti più significativi della legacy dell’anno speciale della nostra città”.