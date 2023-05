Centenario Aeronautica Militare: a Roma l’Aerospace Power Conference

Gli scatti d'Affari

Conference , la convention internazionale promossa dall’ Aeronautica Militare per fare il punto sullo stato dell'arte e gli sviluppi futuri di tutto il settore AeroSpaziale in occasione del Centenario della

propria costituzione. Presieduta dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, e con la presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, la conferenza è stata aperta ufficialmente dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti.

"Dobbiamo riconfigurare la dimensione dello spazio e del tempo sotto il punto di vista tecnologico e dei sistemi d'arma", ha dichiarato il Generale Goretti. "Spazio e tempo, metaforicamente e fisicamente, si

combinano in velocità, che a sua volta implica reattività, elemento chiave delle forze aeree e spaziali. Cento anni dopo la costituzione dell’Aeronautica Militare, il Potere Aerospaziale è più rilevante e dirompente che mai”, ha concluso il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, "ed incrementare le

competenze dell’ air power è il modo migliore per continuare ad adattarsi e rimanere un assetto imprescindibile anche nei prossimi 100 anni”.

E proprio sulla necessità di agire efficacemente nei nuovi domini, si è espresso il Capo di Stato

Maggiore della Difesa, Ammiraglio Cavo Dragone, che ha evidenziato come “le recenti crisi abbiano dimostrato ancora una volta che la capacità di operare nel dominio spaziale risulta condizione

imprescindibile per svolgere efficacemente le attività militari. È evidente a tutti, in particolare, come

il dominio spaziale, insieme al dominio cibernetico, siano stati i primi ad essere sfruttati in favore anche dei domini classici (terrestre, marittimo e aereo) amplificandone la portata o riducendone l’efficacia avversaria”.

"Nel settore aerospaziale abbiamo un grande passato su cui noi italiani sappiamo costruire il futuro. Per fare questo abbiamo bisogno di tecnologia ma soprattutto di capacità di analisi e previsione", ha

spiegato il Ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo discorso. “Oggi parliamo non solo di Aeronautica e Spazio ma di sicurezza in generale e di chi ha il compito di garantirla: le Forze Armate. Se non esiste sicurezza non può esserci democrazia, libertà e pace".