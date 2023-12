Coldiretti celebra l'eccellenza agroalimentare: 600 mld per il cibo Made in Italy

Gli scatti d'Affari

Coldiretti onora l'Eccellenza Agroalimentare: 600 miliardi di euro per il cibo Made in Italy e 4 miliardi di lavoratori in Primo Piano

L'Italia, rinomata per la sua ricca tradizione culinaria e la produzione agricola di qualità, si è sempre distinta per il ruolo strategico del cibo nella sua economia. Anche nell'anno 2022, nonostante le turbolenze geopolitiche e l'impatto persistente della pandemia, il comparto agroalimentare ha dimostrato una straordinaria resilienza, generando un fatturato aggregato che ha superato la soglia significativa dei 600 miliardi di euro. Le sfide che hanno caratterizzato il periodo, dalle tensioni in Ucraina e nel Medio Oriente all'ombra persistente della pandemia, hanno messo in luce l'importanza vitale di garantire la sicurezza e la sovranità alimentare. È in questo contesto che si è svolta la 21esima edizione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, promosso da Coldiretti in collaborazione con The European House-Ambrosetti presso Villa Miani a Roma.

Tra i punti chiave emersi durante il forum, c'è stata una riflessione profonda sul lavoro nel settore agricolo e sull'attrattività che questo può esercitare sui giovani. Il futuro dell'agricoltura dipende in larga misura dalla capacità di rendere queste attività più stimolanti e accessibili per le nuove generazioni, investendo in formazione, tecnologia e innovazione. Oltre alle sfide legate alla forza lavoro, la sostenibilità è diventata un imperativo cruciale per l'agricoltura moderna. La richiesta di un cambiamento radicale nel modello produttivo è sempre più pressante. L'agricoltura del futuro deve essere capace di adattarsi ai cambiamenti climatici, adottare soluzioni innovative come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e contribuire attivamente alla transizione energetica, diventando un pilastro fondamentale nella lotta al cambiamento climatico. Altrettanto significativa è stata la discussione sulla prospettiva globale, affrontando tematiche quali lo sviluppo dell'Africa e il futuro dell'Europa. In un momento in cui l'Europa si prepara per le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti a Bruxelles, l'attenzione sul ruolo dell'agricoltura nel modellare il futuro del continente è particolarmente rilevante.