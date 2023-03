Cosmoprof 2023, Davines festeggia 40 anni di Bellezza Sostenibile

Gli scatti d'Affari

Cosmoprof Worldwide Bologna 2023, Davines celebra 40 anni di storia all'insegna della sostenibilità

Davines, azienda fondata a Parma da Gianni Bollati nel 1983, ha festeggiato a Cosmoprof i suoi primi 40 anni di storia. Tema fondamentale per la società è quello della sostenibilità: seguendo i principi dell'economia circolare, infatti, Davines ha sviluppato un approccio rigenerativo nei confronti dei materiali utilizzati, abbandonando la logica del "prendi, usa, smaltisci" per arrivare ad avere un impatto ambientale e sociale positivo. Con questo scopo, l'azienda progetta i suoi packaging sui principi dell'ecodesign, rendendoli più leggeri e sottili pur garantendo lo stesso livello di qualità e sicurezza, e prediligendo materiali riciclati o da fonti rinnovabili.

Di straordinaria rilevanza e innovazione anche la creazione della sede di Parma inaugurata nel 2018, il Davines Village: progettato da Matteo Thun insieme alla famiglia, esso rappresenta la concretizzazione dei valori di bellezza, benessere e soste nibilità . Il Village copre circa 11.000 metri quadrati e include gli spazi dedicati a uffici, formazione, laboratorio di Ricerca e Sviluppo, stabilimento produttivo e magazzino.

Il Presidente di Davines, Davide Bollati, ha dichiarato: “Ad oggi abbiamo gli Stati Uniti come primo mercato, siamo presenti in 80 Paesi e abbiamo una nuova sede, il Davines Village, attorno e all'interno del quale stanno nascendo progetti originali come il Centro di Agricoltura Organica Rigenerativa, grazie al quale ora stiamo pianificando anche un programma di agrivoltaico. Per quando riguarda la decarbonizzazione abbiamo in cantiere molti progetti, dalla deforestazione alla riduzione delle emissioni”.

