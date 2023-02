Cosmoprof Worldwide Bologna, presentata a Milano la 54ª edizione

Gli scatti d'Affari

Torna Cosmoprof Worldwide Bologna: presenti oltre 2900 aziende provenienti da 64 Paesi

Si è tenuta a Milano la conferenza stampa di presentazione della 54ª edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, l’evento B2B di riferimento per l’industria cosmetica in programma dal 16 al 20 marzo 2023. Saranno oltre 2.900 le aziende presenti (+11% rispetto al 2022), provenienti da 64 paesi. Il 60% proviene da paesi Europei, il 40% da paesi extra-europei. Ad oggi sono 116 i paesi di origine dei visitatori già registrati per l’evento.

Cosmopack, salone dedicato alle aziende della supply chain, e Cosmo Perfumery & Cosmetics, con i player del canale retail, prestige e mass market, saranno attivi dal giovedì al sabato, per rispondere alle necessità degli operatori esteri di concentrare gli incontri di business nei giorni feriali. Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon, l’area dedicata al canale professionale, manterrà le 4 giornate tradizionali, dal venerdì al lunedì, così da accogliere gli operatori nei giorni di chiusura dei saloni e dei centri estetici. A facilitare il networking e le relazioni commerciali in fiera saranno le rinnovate dotazioni della piattaforma digitale Cosmoprof My Match, servizio di match-making sempre più apprezzato dagli addetti ai lavori.

“Dopo un 2022 molto positivo, i dati di Cosmoprof Worldwide Bologna 2023 testimoniano la qualità del lavoro svolto negli anni”, ha commentato Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. “Cosmoprof è una vetrina irrinunciabile per gli operatori da tutto il mondo grazie all’eccellenza dell’offerta espositiva e alla capacità del format di adattarsi alle modalità di business in costante evoluzione. Sono queste stesse caratteristiche che stanno facilitando anche lo sviluppo internazionale del network Cosmoprof. Da Bologna la manifestazione continua a esplorare nuovi mercati e ad ottimizzare la presenza in aree già consolidate, come dimostra il recente annuncio dell’evento a Miami, grazie alle sinergie con partner leader internazionali, al supporto istituzionale del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e alla collaborazione con Cosmetica Italia – Associazione nazionale imprese cosmetiche. Siamo quindi pronti a vivere con entusiasmo le prossime opportunità e i nuovi progetti dei mesi a venire”.