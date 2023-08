Designtech, C.space si trasforma nel primo Hidden Restaurant di Milano

Gli scatti d'Affari

Designtech, aperto nel cuore del Milano Certosa District il primo Hidden Restaurant di C.space

Designtech, startup ideatrice della tech lounge “C.space” (Milano Certosa District), ha aggiunto al proprio spazio un ristorante super esclusivo con un solo tavolo, destinato ad accogliere un massimo di 8 persone. Situato all’interno del campus aziendale sostenibile e carbon free de La Forgiatura, Hidden Restaurant di C.space rappresenta per gli ospiti un’opportunità unica per creare connessioni di valore, coltivare rapporti e rafforzare relazioni. La location è inserita nel contesto più ampio di una tech lounge che dispone di tutti i servizi innovativi per la creazione di eventi phygital o in presenza. Tra questi, una cucina hi-tech completamente attrezzata che consente di realizzare il proprio evento o business lunch con una food experience personalizzata.

Gli ospiti possono usufruire della cucina di C.space ricorrendo al proprio chef o catering di fiducia, oppure scegliere tra le proposte food di Designtech sulla base delle proprie esigenze. Lo chef Larsen Verzilli porterà la propria creatività e passione per la cucina mediterranea nella realizzazione di cene private all’interno del Hidden Restaurant. Scegliendo la sua proposta, sarà possibile incontrare una cucina ricercata e genuina, assaporando i piatti della tradizione gastronomica italiana rivisti in una chiave moderna e innovativa, in perfetta sintonia con il concept del progetto; un’esperienza dove il gusto si fonde con l’eleganza e la tradizione si reinventa per soddisfare i palati più esigenti.

“Avevamo immaginato che la tech lounge C.space potesse servire principalmente per eventi aziendali riservati con il servizio di food integrato, eventi phygital e registrazione podcast poi, come spesso accade, quando si presenta un concept innovativo, il mercato ti rappresenta esigenze che all’inizio non erano state intercettate. Nemmeno immaginate”, ha dichiarato Alessandro De Cillis, Co-founder e CMO di Designtech.