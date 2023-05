Ecomembrane debutta su Euronext Growth Milan

Gli scatti d'Affari

Ecomembrane, via libera di Borsa Italiana alle negoziazioni su Euronext Growth Milan Ecomembrane, società leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, rende noto che Borsa Italiana ha disposto il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan (EGM), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad elevato potenziale di crescita. Le negoziazioni sono state avviate venerdì 28 aprile 2023. Il Collocamento ha avuto ad oggetto complessive n. 1.758.800 azioni ordinarie, di cui n. 1.294.117 azioni ordinarie rivenienti da aumento di capitale, n. 235.294 azioni ordinarie poste in vendita dall'Ingegner Lorenzo Spedini e n. 229.389 azioni ordinarie oggetto dell'opzione di overallotment, per un controvalore complessivo pari a circa 15 milioni. Le richieste di sottoscrizione sono pervenute da investitori di primario standing, italiani e internazionali, con un orizzonte temporale di lungo periodo. L'Operazione è promossa e supportata da Private Equity Partners, che opererà al fianco di Ecomembrane nel ruolo di Advisor finanziario e con una presenza diretta nel consiglio d'Amministrazione della Società, anche dopo la quotazione, al fine di continuare a contribuire alla crescita e allo sviluppo della Società, sia a livello nazionale che internazionale.