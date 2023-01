Electra arriva in Italia: 200 mln per l'infrastruttura di ricarica ultraveloce

Electra: 200 milioni di euro per l’installazione di 3.000 punti di ricarica per i veicoli elettrici in Italia

Electra, l’azienda specializzata nella ricarica veloce e ultraveloce per i veicoli elettrici, sceglie di puntare sull’Italia con l’obiettivo di creare una rete capillare di hub supercharger, stazioni che garantiscono una ricarica completa in 15-30 minuti. Per il prossimo triennio, l’azienda prevede di investire 200 milioni di euro e installare 3.000 punti di ricarica in Italia. Electra supporterà l’intero processo di installazione delle stazioni di ricarica presso parcheggi accessibili al pubblico di centri commerciali e supermercati, hotel, ristoranti e autogrill, prendendosi carico di tutti gli investimenti e dando l’opportunità alle attività commerciali di migliorare la customer experience e la fidelizzazione.

In Italia, a dicembre 2022, si contano circa 171.000 auto elettriche pure circolanti. Secondo le stime del Piano Energia e Clima (PNIEC), il numero di auto elettrificate potrebbe toccare quota 6 milioni entro il 2030. Inoltre, il 73% di potenziali acquirenti è orientato all’acquisto di veicoli elettrici, anche considerando la sempre maggiore offerta da parte delle case automobilistiche e l’aumento della potenza della batteria e della loro longevità, insieme agli incentivi e ai contributi messi a disposizione.

Eugenio Sapora, General Manager di Electra Italia, ha dichiarato: “I decreti recentemente pubblicati dal MASE e registrati dalla Corte dei Conti, che mettono a disposizione 713 milioni di euro previsti dal PNRR per installare entro fine 2025 nuove stazioni di ricarica per i veicoli elettrici sulle superstrade e nei centri urbani, sono un importante passo in questa direzione. In Italia siamo già al lavoro per creare una rete che metta insieme i player del settore per costruire un ecosistema interconnesso e accessibile a tutti, perché è un mercato con grandi potenzialità: puntiamo a installare 3.000 punti di ricarica ultra rapida nel prossimo triennio e posizionarci così come leader del settore”.