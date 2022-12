Eprcomunicazione debutta a Piazza Affari su Euronext Growth Milan

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Eprcomunicazione: la seconda B Corp italiana approda sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana

Eprcomunicazione, agenzia indipendente di comunicazione e relazioni pubbliche, ha debuttato a Piazza Affari su Euronext Growth Milan, dopo aver concluso con successo il collocamento rivolto esclusivamente ad investitori qualificati italiani e esteri. Eprcomunicazione è la ventesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e la trentaduesima B Corp al mondo ad essere quotata.

“Avevamo un'idea imprenditoriale precisa: dare vita a un gruppo di comunicazione che sapesse fondere armonicamente l’approccio umanistico proprio delle relazioni pubbliche con quello scientifico e tecnologico proprio del digital”, commenta Camillo Ricci, CEO di Eprcomunicazion. “Da questo mix, che crediamo di aver ben dosato, nasce un nuovo modo di comunicare: proiettato allo sviluppo della reputazione dei clienti con la capacità di conoscerne i pubblici di riferimento e di interagire efficacemente con loro, garantendo strategie di comunicazione realmente integrate e interlocuzione unica. Il gruppo, forte delle competenze di Eprcomunicazione e di Justbit, i cui soci hanno creduto nel progetto e diventano parte integrante del Gruppo, si candida a diventare un player unico nel panorama della comunicazione nazionale”.

In fase di collocamento Eprcomunicazione ha raccolto 3 milioni di euro, con il flottante al momento dell'ammissione pari a circa il 21,52%. La Società, gli azionisti di Justbit che hanno sottoscritto le azioni di Eprcomunicazione, nonché gli azionisti di Eprcomunicazione holding hanno assunto nei confronti del Global Coordinator impegni di lock-up per 18 mesi in merito alla disposizione delle proprie partecipazioni.