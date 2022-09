Esselunga, svelate le installazioni ispirate al risparmio

Gli scatti d'Affari

Esselunga, presentate a Milano e Torino le installazioni a forma di frutta dedicate al valore del risparmio

Esselunga ha presentato le installazioni ispirate al valore del risparmio, rappresentate da iconici borsellini colorati a forma di frutta che animeranno Piazza Gae Aulenti, Piazza San Babila e Piazza XXIV Maggio a Milano e via Lagrange 31 a Torino. In occasione dell’inaugurazione in Piazza Gae Aulenti a Milano, si è tenuta una serata di intrattenimento condotta da Gerry Scotti con la partecipazione di Deborah Rosciani, voce nota di Radio 24, per affrontare in maniera leggera il tema del risparmio. Nell’ambito del progetto è stato realizzato, in partnership con Radio 24, un podcast suddiviso in 6 puntate su temi di attualità, dal carovita alle regole del mercato e a consigli utili su come risparmiare nella vita di tutti i giorni.

L’iniziativa è stata pensata anche per i più piccoli, proponendo in alcune piazze di Milano laboratori didattici dedicati ai bambini dai 6 ai 12 anni, realizzati da Madegus - Maestri del Gusto, esperti di educazione alimentare e divulgazione ludico scientifica nel campo della nutrizione. Le installazioni rimarranno esposte in piazza Gae Aulenti fino all’11 settembre, in piazza XXIV Maggio fino al 16 settembre, in piazza San Babila fino al 14 settembre e a Torino, in via Lagrange, fino all’11 settembre.