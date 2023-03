Essity e Legambiente presentano (IN)SOSTENIBILI TERRESTRI

Gli scatti d'Affari

Essity e Legambiente, insieme per indagare il gap tra intenzioni sostenibili e comportamenti reali degli italiani

Essity, in collaborazione con Legambiente, ha presentato "(IN)SOSTENIBILI TERRESTRI: la guida supermoderna per umani che vogliono salvare il pianeta… o quasi!”. L'evento ha visto la partecipazione di aBetterPlace, realtà leader in Italia nello studio dei comportamenti umani, e del giornalista ambientale e geografo Emanuele Bompan. Il progetto, nato con l'obiettivo di indagare sul gap tra intenzioni sostenibili e comportamenti reali degli italiani, promuove pratiche quotidiane di consumo maggiormente improntate alla sostenibilità. La guida è frutto di un anno di lavoro del Green Board che ha coinvolto i rappresentanti Essity e Legambiente insieme ad una commissione di esperti di sostenibilità in Italia, e getta le basi di un approccio inedito alla sostenibilità, concretizzandosi in una narrazione fresca e coinvolgente con solide basi scientifiche, dati e best practice per provare a colmare il gap tra il dire e il fare.

“Abbiamo esplorato l’universo dei comportamenti e delle ambizioni sostenibili degli italiani con l’obiettivo di parlare a cittadini, consumatori e alle generazioni future, mobilitando la sensibilità verso un cambiamento concreto", racconta Massimo Minaudo, Amministratore Delegato di Essity Italia. "In Essity ci impegniamo ogni giorno per rompere le barriere al benessere delle persone, creando al contempo valore sostenibile negli ambiti di igiene e salute. Il nostro obiettivo per il 2050 è di arrivare a zero emissioni nette: la strada è ancora lunga, e oltre all’impegno che rinnoviamo attraverso le nostre azioni quotidiane crediamo sia necessario farci promotori di un dibattito sul tema, creando sinergie con interlocutori esperti e attivi in questo campo. Insieme, siamo determinati nel trovare le migliori soluzioni per contribuire a una società più sostenibile e circolare”.