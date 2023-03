ETF, debutta a Piazza Affari Investlinx

Gli scatti d'Affari

ETF, Investlinx: quotati su Borsa Italiana i suoi primi due ETF

Investlinx prima investment management company europea a creare ETF a gestione attiva che offrono portafogli diversificati composti sia da titoli azionari che obbligazionari che non fanno riferimento ad alcun benchmark, ha quotato su Borsa Italiana i suoi primi due ETF.

Nel dettaglio, si tratta dell'Investlinx Balanced Income ETF, di cui circa la metà del portafoglio è investita in titoli obbligazionari e l'altra metà in titoli azionari, e dell'Investlinx Capital Appreciation ETF, che investe principalmente in titoli azionari di società globali di eccellenza.

Investlinx deve la sua fondazione a Mario Bonaccorso, manager con oltre di 20 anni di esperienza a livello internazionale nel settore dell'investment management: il CEO è Matteo Solfanelli, manager con 15 anni di esperienza professionale in Azimut. Nell'azionariato è presente anche Exor, che ha anche investito il proprio capitale nei due ETF di Investlinx.

