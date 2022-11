Fai Technology debutta a Piazza Affari sull’Euronext Growth Milan

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Fai Technology quotata su Borsa Italiana con prezzo di collocamento delle azioni ordinarie a 1,50

Ha fatto il suo ingresso a Piazza Affari, FAE Technology, società bergamasca che opera nel design, prototipazione, progettazione e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, che venerdì 11 novembre è stata ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.

“Sono orgoglioso del percorso realizzato da Fae Technology in questi anni, sempre focalizzato su innovazione e ricerca. L’approdo sul mercato Euronext Growth Milan rappresenta per noi un nuovo inizio che ci consentirà di rafforzare ulteriormente la società, di continuare ad investire in tecnologie e persone, aspetti fondamentali per la nostra crescita, e di incrementare il numero di stakeholder e shareholder", ha commentato il Presidente e AD Gianmarco Lanza.



Il collocamento si è chiuso con una raccolta complessiva pari a 5 milioni di euro. Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato in euro 1,50 per azione. La capitalizzazione di mercato post-collocamento è pari a 22,5 milioni di euro (circa 23 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe), con un flottante pari al 20% (21,74% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe).